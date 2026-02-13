Washington al día

El periodista Hanoi Martínez informa sobre los acontecimientos que tienen su epicentro en la capital de EEUU Con la participación de analistas nacionales e internacionales, analiza las últimas decisiones de la Casa Blanca, el Congreso y las agencias federales, con impacto en América Latina.
