Cuba al Día con Luis Domínguez

El periodista Mario Pentón conecta cada día con sus invitados dentro y fuera de Cuba, en este espacio destinado a actualizar y analizar la temática cubana.De lunes a viernes a las 2PM
Episodios
febrero 11, 2026
Cuba al Día
febrero 10, 2026
Cuba al Día
febrero 09, 2026
Cuba al Día con Jonathan Duarte y Rolando Cartaya
febrero 06, 2026
Cuba al Día con Natalia Molano y Alejandro Ríos
febrero 05, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío
febrero 04, 2026
Cuba al Día con Ramón Saúl Sánchez y Marcel Felipe