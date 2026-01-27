La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
-
enero 27, 2026
Barrio adentro
-
enero 21, 2026
Barrio adentro
-
enero 20, 2026
Germán González, analista político-económico
-
enero 16, 2026
Alina Bárbara López, activista y académica cubana
-
enero 15, 2026
Juan Francisco Sigler Amaya, ex-prisionero político cubano
-
enero 14, 2026
Fernando Guinarte Mora, activista y opositor cubano