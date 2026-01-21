El periodista Hanoi Martínez informa sobre los acontecimientos que tienen su epicentro en la capital de EEUU Con la participación de analistas nacionales e internacionales, analiza las últimas decisiones de la Casa Blanca, el Congreso y las agencias federales, con impacto en América Latina.
Episodios
-
enero 21, 2026
Washington al Día
-
enero 16, 2026
Washington al Día
-
enero 14, 2026
Washington al Día
-
enero 09, 2026
Washington al Día
-
enero 07, 2026
Captura de Maduro: operativo militar y juicio en Nueva York
-
enero 02, 2026
Washington al Día