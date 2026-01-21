Cuba al Día con Orlando Gutiérrez- Boronat y Kilómetro

Tras la captura de Maduro, la administración de Trump estaría buscando un cambio de régimen en Cuba antes de que termine el año, según fuentes citadas por The Wall Street Journal, hablamos tambien de cubanos desaparecidos en Ucrania, alistados al ejército Ruso y de una canción que es viral en redes
Episodios
-
enero 21, 2026
Cuba al Día con Bryan Calvo y Santiago Alpízar
-
enero 20, 2026
Cuba al Día con Sebastian Arcos y Mayron Gallardo
-
enero 19, 2026
Cuba al Día
-
enero 16, 2026
Cuba al Día con Santiago Alpízar y Carlos Acosta
-
enero 15, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossio y Verónica Ayala
-
enero 14, 2026
Cuba al Día