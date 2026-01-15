Cuba al Día con Santiago Alpízar y Carlos Acosta

María Corina Machado se reunió con Donald Trump y Delcy Rodríguez con el director de la CIA, John Ratcliffe, quien viajó a Caracas para el encuentro con la presidenta interina de Venezuela. Machado calificó como exitoso el encuentro en La Casa Blanca ayer
Episodios
-
enero 15, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossio y Verónica Ayala
-
enero 14, 2026
Cuba al Día
-
enero 13, 2026
Cuba al Día con Mike Hammer y César Batiz
-
-
enero 09, 2026
Cuba al Día Miguel Cossio y María Werlau
-
enero 08, 2026
Cuba al Día Verónica Ayala y Nélson Rodríguez Varela