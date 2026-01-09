Cuba al Día con Carlos Martínez, Sebastían Arcos y Joseph Hage

Donald Trump confirma que Estados Unidos mantiene negociaciones con el régimen cubano y la reacción desde La Habana no se hizo esperar. Miguel Díaz-Canel respondió públicamente. Tambien analizamos lo que revela la presión política, la crisis interna en la isla y el tablero internacional.
Episodios
-
enero 09, 2026
Cuba al Día Miguel Cossio y María Werlau
-
enero 08, 2026
Cuba al Día Verónica Ayala y Nélson Rodríguez Varela
-
enero 07, 2026
Cuba al Día con Luis Domínguez
-
enero 06, 2026
Cuba al Día con Octavio Pérez y Jorge Piñón
-
enero 05, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossio y Hugo Acha
-
enero 02, 2026
Cuba al Día