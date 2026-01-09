Cuba al Día con Carlos Martínez, Sebastían Arcos y Joseph Hage

Enlaces de accesibilidad

Donald Trump confirma que Estados Unidos mantiene negociaciones con el régimen cubano y la reacción desde La Habana no se hizo esperar. Miguel Díaz-Canel respondió públicamente. Tambien analizamos lo que revela la presión política, la crisis interna en la isla y el tablero internacional.

