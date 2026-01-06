Las hijas de uno de los coroneles abatidos viven en Estados Unidos. En esta investigación de Martí Noticias revelamos el caso del coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, alto oficial del MININT, parte del círculo de seguridad de Fidel Castro y del anillo de protección de Nicolás Maduro
Episodios
-
enero 06, 2026
Cuba al Día con Octavio Pérez y Jorge Piñón
-
enero 05, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossio y Hugo Acha
-
enero 02, 2026
Cuba al Día
-
enero 01, 2026
Cuba al Día
-
diciembre 31, 2025
Cuba al Día con Luis Domínguez y Abejas Memes
-
diciembre 30, 2025
Cuba al Día con Juan Antonio Blanco y Pepe Ávila