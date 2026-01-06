Cuba al Día con Luis Domínguez

Enlaces de accesibilidad

Las hijas de uno de los coroneles abatidos viven en Estados Unidos. En esta investigación de Martí Noticias revelamos el caso del coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, alto oficial del MININT, parte del círculo de seguridad de Fidel Castro y del anillo de protección de Nicolás Maduro

