Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

Cuba al Día Miguel Cossio y María Werlau

Cuba al Día Miguel Cossio y María Werlau
Embed
Cuba al Día Miguel Cossio y María Werlau

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Enlace directo

Trump lanza una advertencia directa: “Cuba pende de un hilo”. En este análisis repasamos los movimientos de Washington en la región, el colapso del eje Caracas–La Habana y las consecuencias políticas, económicas y geopolíticas que podrían cambiar el mapa del poder en América Latina

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG