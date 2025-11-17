"Esperando que el edificio nos sepulte", denuncia vecino tras derrumbe en la Habana que dejó dos fallecidos

Getting your Trinity Audio player ready...

Un derrumbe ocurrido en la madrugada del domingo en un edificio de la calle Compostela #568, en La Habana Vieja, dejó dos muertos y a una familia con cuatro niños viviendo a la intemperie, mientras los vecinos denuncian el deterioro extremo de las edificaciones en la zona.

El colapso del segundo piso, registrado alrededor de las 2:00 a.m., provocó la muerte de Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38 años, y su madre, Sara Paula Díaz, de 64, quienes residían en el inmueble, según confirmaron autoridades locales.

“Están ahí abajo en medio de la calle con los colchones, con todo, todo un desastre”, dijo en declaraciones a Martí Noticias un vecino identificado como Evelio, al referirse a la madre y sus cuatro hijos menores que lograron escapar segundos antes del derrumbe.

El hombre explicó que la familia se salvó porque escucharon señales previas al colapso. “Estaba cayendo tierra… el primero empieza a caer tierra y ahí la gente corre y se salvan, pero al que coge dormido lo mata”, afirmó. “A la madre y al hijo los mató a los dos. Otro se salvó, que estaba grave”.

Evelio describió un panorama de miedo y resignación entre los residentes del Consejo Popular Belén, donde el deterioro de las viviendas es generalizado. “Todos están iguales… estamos esperando que nos sepulte el edificio, no hay más nada. Yo mismo me acuesto asustado”, dijo.

Vecinos señalaron que este no es el primer derrumbe en ese mismo edificio. Una caída anterior del tercer piso obligó a la familia que vivía allí a trasladarse a un antiguo almacén en la planta baja.

Según cifras oficiales divulgadas en marzo de 2025, el país enfrenta un faltante de 805.583 viviendas, de las cuales 398.364 requieren rehabilitación y 407.219 deben construirse desde cero. Pese a ello, el programa estatal de la Vivienda ha tenido un avance mínimo: solo el 3% de las casas previstas bajo subsidio se han completado este año, el peor resultado desde que el plan comenzó en 2012.