Trump vincula el autismo al uso de un medicamento

El presidente Donald Trump dijo el lunes que tomar Tylenol durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy mayor de autismo" en los bebés, debido a su ingrediente activo, el acetaminofén.

“Por esta razón, se recomienda encarecidamente que las mujeres limiten su uso durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario”, explicó.

El fabricante de Tylenol, Kenvue, rechazó la afirmación. “El paracetamol es la opción analgésica más segura para las mujeres embarazadas”, señaló un portavoz.

Durante la conferencia, el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, sostuvo que “ahora tenemos datos que no podemos ignorar”.

Trump habló desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, acompañado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., y otros funcionarios de la administración.