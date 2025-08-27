Tiroteo en escuela de Minneapolis deja a 2 niños muertos y 17 heridos

Getting your Trinity Audio player ready...

Un tiroteo ocurrido en la mañana de este miércoles en la Iglesia y Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, dejó dos fallecidos y casi una veintena de heridos.

"La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible", declaró a la prensa Brian O'Hara, jefe de policía de Minneapolis.

O'Hara confirmó a la prensa que dos niños murieron y otros 17 resultaron heridos. Catorce de ellos son menores de edad y varios están reportados en estado crítico.

Los primeros reportes indican que el sospechoso disparó a través de las ventanas de la iglesia hacia el área donde los niños estaban rezando. Las autoridades de Minneapolis confirmaron que el tirador se quitó la vida.

El hombre tenía un rifle, una escopeta y una pistola. Además, encontraron una bomba de humo en el lugar de los hechos.

"He recibido información completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados!", escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

"Rezo por nuestros alumnos y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", dijo en X el gobernador Tim Walz.





Noticia en desarrollo.