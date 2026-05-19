Zapatero investigado por tráfico de influencias y otros delitos

Getting your Trinity Audio player ready...

La Audiencia Nacional de España anunció este martes una investigación al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados, cargos que el ex mandatario socialista ha negado en un video.

Zapatero fue citado a declarar el 2 de junio como investigado y este mismo martes se realizaron registros en su oficina de Madrid y en otras sociedades, incluida Whathefav SL, la agencia de publicidad de sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, según reportan medios españoles.

El gobernante de España entre 2004 y 2011 está siendo investigado por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Particularmente, por su papel en la gestión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez dio en 2021 a la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales del gobierno chavista.

El juez considera que Zapatero lideraba una estructura de tráfico de influencias para favorecer a la compañía a cambio de comisiones, que luego se blanquearon a través de empresas de su entorno.

El auto judicial lo señala como el “núcleo decisor” o “vértice” de la trama, con “intervención directa” en operaciones internacionales de oro, petróleo y divisas entre otros bienes.

Este martes Zapatero negó todas las acusaciones y manifestó su disposición a colaborar con la Justicia.

"Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Todos los ingresos y remuneraciones que he percibido han sido declarados con absoluta transparencia y legalidad", dijo.

En un comunicado oficial, el Partido Socialista Obrero Español, cerró filas para apoyarlo: “Trasladamos un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia. José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país.

La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances".

Los vínculos de Zapatero con el chavismo han sido denunciados por varias organizaciones civiles y judiciales españolas, junto con sectores de la oposición venezolana. Hazte Oír ha sido la más activa, presentando querellas ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía de Nueva York y la Corte Penal Internacional, acusándolo de actuar como agente de influencia del régimen de Nicolás Maduro, tráfico de influencias y posible blanqueo.

Manos Limpias también ha interpuesto denuncias ante la Corte Penal Internacional y ha solicitado sanciones Magnitsky contra él por dar cobertura a altos cargos chavistas y presuntos crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, la oposición venezolana y partidos políticos españoles han acusado directamente a Zapatero de legitimar la dictadura chavista, como observador electoral y en otras funciones.