Yanelis Núñez, especialista de Género de Alas tensas
Yanelis, especialista de Género de Alas Tensas, fue ganadora en la tercera edición del Programa de Becas de Resiliencia para Artistas Cubanos Migrantes. Este programa impulsa proyectos enfocados en la libertad de creación, los derechos culturales y humanos, y la igualdad de género.
Episodios
-
febrero 09, 2026
Elaine Acosta, Directora de Cuido 60
-
febrero 02, 2026
Iris Mariño y Daily Fortún, Podcast "En la voz de ellas"
-
enero 28, 2026
Luz Escobar, periodista cubana
-
enero 28, 2026
Yadisley Rodríguez, periodista independiente
-
enero 28, 2026
Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas
-
enero 28, 2026
Ileana Álvares, periodista
Foro