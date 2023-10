Vitaliy Portnykov: Soloviev está haciendo una recaudación para un asesinato

Uno de los empleados de la televisión estatal rusa, Serguéi Mardan, en la emisión de «Soloviev. Live» —el programa fue emitido por la radio estatal— hizo un llamamiento a recaudar dinero para matar al ex diputado de la Duma Estatal, Ilya Ponomarev, (el periodista «educado» lo confundió con el activista de derechos humanos, Lev Ponomarev), al presentador de televisión Yevgueniy Kiselyov y al político de la oposición y famoso ajedrecista, Garry Kasparov.

Esto, en mi opinión, es una transición a un nivel completamente nuevo de degradación de la propaganda estatal rusa. Por supuesto, los asesinatos por encargo de periodistas y políticos han ocurrido antes: Yuriy Shchekochijin, Galina Starovoytova, Serguéy Yushenkov, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, Dmitriy Jolodov, etc.

En varios casos, estos de facto condenados a muerte eran conscientes del peligro al que se enfrentaban. Al menos, esto es lo que hablé con Galina Starovoytova y Anna Politkovskaya poco antes de su muerte. Y el general Lev Rojlin, que murió en circunstancias aún no aclaradas, me concedió una amplia entrevista sobre el peligro al que se enfrentaba unos días antes de su muerte, justo en el despacho del jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal. Para mi gran sorpresa, la grabación de la conversación resultó estar desmagnetizada, probablemente, en el despacho había aparatos apropiados para el momento. Concerté una nueva conversación, pero, como el lector puede imaginar, la reunión con Rojlin nunca tuvo lugar.

No obstante, no hubo llamamientos abiertos a la represión, especialmente en la televisión y la radio estatales. Ni siquiera en el caso de Nemtsov, que era abiertamente odiado en el Kremlin. Las autoridades rusas siempre han intentado jugar a la legitimidad. Tras la ocupación de Crimea, decenas de políticos, activistas cívicos y periodistas fueron reprimidos. Sin embargo, Moscú imitó un juicio y sentencia competitivos. Los secuestros de los descontentos en Crimea y otras regiones ocupadas nunca fueron acompañados de peticiones de represalias, y las autoridades las negaron. En otras palabras, hubo crímenes, pero al mismo tiempo se mantuvo el escaparate de dignidad estatal.

Ahora, al parecer, también ha caído este último telón. Ahora, en las emisiones estatales se insta a los ciudadanos rusos a hacer donaciones a un sicario que pueda matar a los críticos del gobierno. En otras palabras, ni siquiera están pidiendo a las autoridades que envíen a otro Petrov y Boshirov con un «Novichok» (veneno) a la oposición, sino que recauden ellos mismos dinero para el asesinato — para crear un grupo criminal organizado abierto. No les recordaré aquí los artículos pertinentes del Código Penal de la Federación Rusa en virtud de los cuales se hacen tales llamamientos, porque no me cabe duda de que los iniciadores de tal grupo criminal organizado no serán perjudicados.

No serán perjudicados, al menos porque, en mi opinión, no podrían presentar semejante idea sin el visto bueno de sus superiores: la televisión y la radio estatales rusas llevan varias décadas trabajando sin aprobación y sus empleados probablemente saben exactamente lo que significa la disciplina. No serán perjudicados, al menos porque, estoy seguro, el propio Estado ruso se ha convertido ahora en un grupo criminal organizado de este tipo.