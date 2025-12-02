Enlaces de accesibilidad

Virgen de la Caridad, la llave del corazón de los cubanos

En lo más profundo de la historia cubana, entre machetes, campanas de independencia y caminos de monte, hay una figura que nunca marchó armada, pero acompañó cada batalla: La Virgen de la Caridad del Cobre, símbolo de fe, esperanza y protección para un pueblo que nacía libre mientras sangraba.

