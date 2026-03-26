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Venezuela decreta "asueto mayor" para este Semana Santa ,ante la emergencia eléctrica nacional

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Venezuela decreta "asueto mayor" para este Semana Santa ,ante la emergencia eléctrica nacional

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Delsy Rodriguez decreta como dias no laborables toda la Semana Santa, buscando ahorrar energía...Llegan a Washington enviados de Venezuela en el proceso de restablecer realciones bilaterales...Retiran busto de Evo Morales del Palacio Legislativo en la Paz que estuvo allí por 15 años

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