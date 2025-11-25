Enlaces de accesibilidad

La libertad es una librería
La libertad es una librería

Un español que llegó a Coronel por sus hazañas en Cuba, de Pedro Rodríguez Abascal

El coronel José Álvarez Pérez (Lugo, 1864), en el libro aparece nacido en La Coruña, emigrado muy joven a la isla donde alcanzará la consideración de héroe nacional por su participación en la guerra contra España como oficial de las filas mambisas.

