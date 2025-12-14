Un detenido tras tiroteo en la Universidad de Brown que dejó 2 muertos y 9 heridos

Getting your Trinity Audio player ready...

La policía detuvo a una persona de interés tras el tiroteo de este sábado en la Universidad de Brown que dejó al menos dos muertos y nueve heridos, según informó Brett Smiley, alcalde de Providence, Rhode Island, y reportaron medios locales.

Smiley confirmó en una rueda de prensa que la detención se produjo a las 3:45 a.m. de este domingo en Coventry, Rhode Island, en un hotel del complejo Centre of New England.

Un hombre armado abrió fuego dentro de un edificio de ingeniería del campus el sábado y se dio luego a la fuga, lo que provocó que cientos de agentes llevaran a cabo una intensa búsqueda durante toda la noche.

El alcalde no proporcionó más detalles sobre la persona detenida o los avances de la investigación.



El tiroteo ocurrió en el edificio Barus & Holley de ingeniería y física, durante el transcurso de exámenes finales. Dos estudiantes murieron y nueve personas resultaron heridas, todas aparentemente estudiantes. De los heridos, uno fue dado de alta, siete están en condición estable y uno permanecía este domingo en estado crítico.



El autor de los disparos, descrito por testigos como un hombre que vestía ropa oscura, huyó del lugar. El sábado en la noche, autoridades implementaron una orden de confinamiento (shelter-in-place) para el campus y áreas aledañas que fue suspendida este domingo.

""Me han informado detalladamente sobre la situación en la Universidad de Brown; es algo terrible. Lo único que podemos hacer ahora es orar por las víctimas y por los que resultaron gravemente heridos... Simplemente orar", dijo tras el suceso el presidente Donald Trump.

Las autoridades locales, junto con agentes del FBI, continuarán recabando evidencia, realizando entrevistas e investigaciones, indicó Smiley.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que la agencia proporciona todos los recursos necesarios para esclarecer lo sucedido. "Por favor, recen por todos los afectados. Les informaremos con más detalles en cuanto sea posible", dijo en un mensaje en su cuenta de X.

Las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni su relación con la universidad. No estaba claro si se trata de un estudiante o alguien externo.