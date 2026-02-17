Trump resta importancia a declaraciones de Delcy Rodríguez sobre Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump restó importancia al reciente comentario de la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien afirmó en una entrevista con una cadena estadounidense que Nicolás Maduro sigue siendo el líder legítimo del país sudamericano.



“Creo que probablemente tenga que decir eso. Creo que, políticamente, tal vez tenga que decirlo", dijo Trump el lunes durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, a su regreso a Washington desde la Florida tras el feriado por el Día de los Presidentes.



Trump dijo que entendía perfectamente el comentario de Rodríguez, al tiempo que aseguró que ella “está haciendo muy buen trabajo” y que “la relación con Venezuela es buena”.



La presidenta interina venezolana hizo estos comentarios en una entrevista exclusiva que concedió a la presentadora del programa Meet the Press, Kristen Welker, de la cadena NBC.



“Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada que soy. Tanto el presidente Maduro, como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, señaló la presidente interina de Venezuela.



Estados Unidos capturó a la pareja en una operación militar a principios de enero. Maduro y su esposa fueron acusados de conspiración para cometer narcotráfico y se declararon inocentes en un tribunal federal de Nueva York pocos días después.



En su entrevista con NBC, Rodríguez reveló que fue invitada a Estados Unidos para reunirse con Trump, aunque sin detallar fecha.



Desde la captura de Maduro, Trump ha elogiado el trabajo y colaboración de Rodríguez y destacado los beneficios de los recursos petroleros de Venezuela para ambos países.