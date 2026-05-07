Trump habla con Lula sobre comercio y aranceles en reunión en la Casa Blanca

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El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que la reunión este jueves en la Casa Blanca con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue muy productiva y que ambos hablaron de comercio y aranceles.

"Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el dinámico presidente de Brasil. Abordamos diversos temas, entre ellos el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión fue muy bien", escribió Trump en un post en Truth Social.

El presidente estadounidense añadió que los representantes de ambos países "se reunirán para discutir ciertos aspectos clave" y anunció que se programarán reuniones adicionales en los próximos meses, "según sea necesario", apuntó.

Lula publicó un breve video del encuentro en su cuenta de X.

En una conferencia de prensa posterior al encuentro, el mandatario dijo que la reunión fue muy importante para ambos países y estaba "muy satisfecho" por los resultados. El cordial encuentro, señaló, demuestra las buenas relaciones entre Brasil y EEUU.

Lula coincidió con Trump en que el tema comercial fue el centro de la charla, que se extendió por cerca de tres horas. "Le dijimos a Trump que queremos compartir el potencial de los minerales críticos de Brasil con cualquiera que quiera invertir en nuestro país", afirmó.

El año pasado, Trump impuso aranceles del 50% a los productos brasileños, acusando al país de promover una caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado bajo acusaciones de intentar derrocar la democracia. Aunque EEUU retiró ​posteriormente la ​mayoría de los aranceles, los productos brasileños enfrentan aún un 10% adicional de gravamen, una medida que debe expirar en julio.



Lula añadió que propuso al presidente estadounidense crear un grupo de trabajo con países latinoamericanos para combatir el crimen organizado.