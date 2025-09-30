Trump a líderes militares:"Estoy con ustedes al 100%"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a líderes militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines en Quantico, en Virginia, que los respalda al 100 por ciento.

"Juntos estamos despertando el espíritu guerrero y este es el espíritu que conquistó y construyó esta nación, desde la caballería que domó las Grandes Llanuras hasta el poder feroz e inquebrantable de Patton Bradley y el gran general Douglas MacArthur", comentó.

"Todos ellos son grandes hombres. En este esfuerzo somos un equipo y por eso mi mensaje para ustedes es muy simple: estoy con ustedes, los apoyo y, como presidente, los respaldo al 100%”, agregó.

Trump dijo que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pronto anunciará importantes reformas destinadas a agilizar las adquisiciones y acelerar las ventas extranjeras de equipo militar y y que se ha comprometido a gastar más de un billón de dólares en el ejército en 2026. Para el año fiscal 2025, Estados Unidos aprobó un presupuesto de 895 mil millones de dólares para gastos de defensa.

Trump también anunció que su administración ampliará la Armada estadounidense con 19 buques, incluyendo submarinos, destructores y buques de asalto.

Antes de que el presidente pronunciara su discurso, Hegseth declaró el fin del liderazgo “políticamente correcto” en el ejército estadounidense y mencionó varias directivas para las tropas que incluyen estándares de aptitud física "neutrales en cuanto al género".

"La era del liderazgo políticamente correcto, excesivamente sensible y de no herir los sentimientos de nadie termina ahora mismo en todos los niveles", declaró.

El secretario de Guerra criticó los estándares de aptitud física y cuidado personal, las políticas ambientales y las tropas transgénero. Asimismo prometió cambios radicales en la forma en que se gestionan las quejas por discriminación y se investigan las acusaciones de irregularidades en el Pentágono, así como una revisión de las reglas de combate.

“Les damos libertad a nuestros combatientes para que intimiden, desmoralicen, persigan y maten a los enemigos de nuestro país. Basta de reglas de combate políticamente correctas y autoritarias. Solo sentido común, máxima letalidad y autoridad para los combatientes”, dijo.

Hegseth le advirtió a los líderes militares que deberían “hacer lo correcto y renunciar” si no les gusta su nuevo enfoque.