Tiktoker española, sobre su viaje a Cuba: “No tenemos la culpa de la dictadura que viven allí” (VIDEO)

Marina Rivers, una de las influencers españolas que visitó recientemente Cuba para promover el turismo, negó haber recibido dinero del régimen y rechazó responsabilidades por la existencia de una dictadura en la isla.



“No he ganado ni un solo euro con el viaje. Simplemente, nos invitaron. Todo estaba organizado por una empresa española, con sede en Barcelona. No tenemos absolutamente nada que ver con ningún gobierno, ni hemos cobrado ningún dinero de nadie”, respondió Rivers a las numerosas críticas recibidas.



La influencer, que cuenta con casi diez millones de seguidores en redes sociales, dijo no tener la “culpa” de la situación socioeconómica de los países que visita.



“Lamentablemente, un montón de países tienen carencias, de libertades, de derechos y situaciones políticas horribles; pero eso no es culpa de los turistas”, consideró.



Como ejemplo, recordó el papel del turismo en España, durante los 40 años de dictadura franquista (1939-1975).



“En Cuba es exactamente igual. La gente vive del turismo y, gracias a todos los turistas que vinieron a España en su momento, un montón de gente tuvo para comer (…) Nosotros no tenemos la culpa de la dictadura que viven allí”, indicó en un video en la red social TikTok.

Como forma de ayudar a los cubanos, Rivers citó regalos de “botellas de agua a la gente”, “ibuprofenos y ciertos medicamentos”, “chuches” a niños por la calle, “dinero” y “propinas”, además de “consumir en negocios locales”.



¿Quién es el dueño de Enjoy Cuba?



Los influencers españoles fueron acusados de “lavar la cara del régimen cubano”, en un debate viral en redes sociales.

El cubano Yuniel Mesa García dirige Enjoy Cuba, la empresa organizadora del viaje. En 2022, una investigación del sitio Yucabyte reveló que el ejecutivo es “nieto del comandante Guillermo García Frías e hijo del ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña”.



Sin embargo, Diego Moreno, director de Nick Name Agency y representantes de la mayoría de los influencers, dijo a Martí Noticias que era “totalmente falso e infundado” que Enjoy Cuba fuese propiedad del nieto de García Frías.



El video explicativo de Rivers recibió comentarios a favor y en contra. “La gente no vive del turismo. Lamentablemente, no viven, no comen. Los supermercados están vacíos, las farmacias, hospitales… todo”, escribió un fan de la tiktoker.