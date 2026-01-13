Teresa Fernández Soneira: historiadora y defensora de la memoria femenina de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Nacida en La Habana, Cuba, en 1947, Teresa Fernández Soneira es una destacada historiadora y escritora especializada en la historia social, cultural y educativa de Cuba, con un énfasis especial en el papel de la mujer en su devenir histórico. En 1961, exilió junto a su familia hacia los Estados Unidos, establecimiento donde actualmente reside en Miami.

Su formación académica abarca estudios en los Colegios del Apostolado del Vedado en La Habana y en Madrid, España. Posee un Asociado en Artes en Filosofía del Miami-Dade College y una Licenciatura en Humanidades por Barry University en Miami.

Como investigadora, ha desarrollado una importante labor divulgativa, colaborando en diversos periódicos y revistas como Herencia Cultural Cubana, El Nuevo Herald, Buenhogar, Semanario ¡Éxito!, Clarinada, GeoMundo, Revista IDEAL, su propia voz en el blog Gaspar “El Lugareño”, y el Semanario LIBRE. Además, fue columnista durante seis años de La Voz Católica, órgano oficial de la Arquidiócesis de Miami, y editora de la revista Maris Stella, destinada a las antiguas alumnas de los colegios del Apostolado en Cuba.

Su participación en eventos académicos y culturales ha sido constante. En 2014, participó en la Feria del Libro de Miami en un panel dedicado a la mujer en la historia de Cuba.

También ha realizado presentaciones en congresos del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), así como conferencias para instituciones como Operación Pedro Pan, Inc., el Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade, el Departamento de Filosofía de Barry University, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Fundación Padre Félix Varela.

Asimismo, ha tenido presencia en programas de radio y televisión, difundiendo su visión y sus investigaciones sobre la historia cubana y la mujer en ella.

Pertenece a varias agrupaciones y comunidades académicas y culturales, entre ellas los Amigos de la Colección de la Herencia Cubana de la Universidad de Miami, la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Asociación de Antiguas Alumnas del Apostolado de Cuba.

Su obra bibliográfica refleja su dedicación a la historia y la cultura cubana. Entre sus publicaciones destacan Apuntes desde el destierro (1989), CUBA: Historia de la Educación Católica 1582-1961 en dos volúmenes (1997), Con la Estrella y la Cruz (2002), El Centro Mater, su historia y sus colaboradores (2008), así como su trilogía dedicada a la mujer cubana: Mujeres de la Patria. Contribución de la mujer a la independencia de Cuba en volumen I (2014) y volumen II (2018).

Actualmente trabaja en el volumen III de esta serie, y comentaré otro importante en el podcast, titulado La Bella Cubana, rostros de mujeres en la Cuba del siglo XIX.

A través de su vida y obra, Teresa Fernández Soneira ha contribuido a rescatar y difundir la memoria hermosa de Cuba y su historia, poniendo en valor la figura de la mujer como parte fundamental de la identidad nacional.

Su labor académica y literaria continúa enriqueciendo el patrimonio cultural de la comunidad cubana en el exilio y promoviendo la reflexión sobre el rol de las mujeres en los procesos históricos de su país.