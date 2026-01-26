“Talla de agua”: un viaje breve e intenso en la poesía de Douglas Gómez Barrueta

Getting your Trinity Audio player ready...

"Talla de agua" es el título de un poemario que lleva la firma del escritor venezolano Douglas Gómez Barrueta. Publicado en el fenómeno de la poesía contemporánea latinoamericana, esta obra se erige como un testimonio lírico de sensibilidad, reflexión y exploración de la palabra como materia viva, en la que se tallan brevedades.

Abordaré los principales rasgos temáticos, estilísticos y simbólicos del poemario, así como su relevancia en el contexto literario venezolano y latinoamericano.

Douglas Gómez Barrueta es un poeta nacido en Venezuela, exiliado en Miami, cuya obra se caracteriza por la profundidad de sus imágenes, el uso sutil de la metáfora y una constante indagación en torno a la identidad, el tiempo, el cuerpo, y la naturaleza. Como parte de la generación de escritores surgidos a finales del siglo XX y principios del XXI, Gómez Barrueta ha sabido construir una voz propia, reconocida por la crítica y sus pares.

El título del poemario evoca, de entrada, una paradoja sugestiva: tallar el agua, esculpir lo intangible, dejar huella en lo efímero. Esta idea atraviesa buena parte del libro, donde el autor juega con la fugacidad y la permanencia, lo efímero y lo perecedero, el deseo de moldear lo inasible y de dar forma, a través de la palabra, a las emociones, recuerdos y paisajes internos. El agua, elemento recurrente en la poesía universal, es aquí símbolo de vida, transformación, memoria y olvido.

La naturaleza y sus símbolos: En "Talla de agua", la naturaleza aparece no solo como escenario, sino como protagonista. Ríos, lluvias, mares y fuentes son imágenes que llegan constantes a la mente del lector y que dialogan con la experiencia humana y reflejan el fluir incesante de la existencia.

La memoria y el tiempo: La evocación de momentos pasados y la reflexión sobre el paso del tiempo son temas que el autor aborda con raralucidez, creando un espacio poético donde el pasado y el presente se entrelazan.

La palabra como herramienta: El acto de escribir es, para Gómez Barrueta, un acto de resistencia ante el olvido, una forma de dejar testimonio de lo vivido y sentido, aunque sea tan sutil e inaprensible como el agua.

El lenguaje de Douglas Gómez Barrueta en este poemario se distingue por su precisión y musicalidad. El uso de metáforas, imágenes sensoriales y versos breves confiere a sus poemas una cadencia íntima, casi susurrada. La economía expresiva, lejos de restar intensidad, potencia el impacto emocional de cada texto. Asimismo, el autor juega con la disposición visual de los versos, generando efectos plásticos que refuerzan la idea de "tallar" el agua con la palabra escrita.

"Talla de agua" ha sido bien recibido en los círculos literarios venezolanos y latinoamericanos, destacándose por su originalidad y capacidad de conmover al lector. Su propuesta estética dialoga tanto con la tradición poética venezolana como con las tendencias más contemporáneas de la lírica hispanoamericana. Ha sido objeto de análisis y estudio en talleres literarios y universidades, consolidando a Douglas Gómez Barrueta como una voz relevante en el panorama actual.

El poemario "Talla de agua" invita a sumergirse en la belleza de lo efímero, a contemplar la fragilidad y la fuerza de aquello que, como el agua, fluye y se transforma sin dejar de ser. A través de sus versos, Douglas Gómez Barrueta nos recuerda que la poesía puede ser, al mismo tiempo, huella y cauce, forma y movimiento. Leer este libro es aceptar el reto de tallar, con la mirada y la emoción, el agua de nuestra propia experiencia.