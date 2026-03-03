Sube a 6 cifra de estadounidenses caídos; emiten alerta por ataque "inminente" en Arabia Saudita

Getting your Trinity Audio player ready...

Al menos seis militares estadounidenses han muerto en combate en Ias operaciones militares de EEUU contra el régimen de Irán, informó el lunes el Comando Central (CENTCOM).

"Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación que fue atacada durante los primeros ataques de Irán en la región", dijo la instancia militar en un post en la red social X.

El CENTCOM reiteró que la identidad de los caídos se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.

Drones iraníes bombardean embajada de EEUU en Riad

Mientras, la misión diplomática de EEUU en Arabia Saudita emitió una notificación de confinamiento para Yeda, Riad y Dhahran y limitó los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región tras el bombardeo el lunes de drones iraníes sobre la Embajada estadounidense en la capital.



"Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en el Reino que se resguarden en sus hogares de inmediato. La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional. Animamos a todos los viajeros a revisar nuestras Alertas de Seguridad más recientes, revisar sus planes de viaje en caso de interrupciones y tomar las decisiones adecuadas para su seguridad y la de sus familias", dijo la sede diplomática en un comunicado.

Alertan sobre ataque inminente en Dhahran

Este martes, el Departamento de Estado y la Embajada de EEUU en Riad emitieron otra alerta de seguridad por "amenaza inminente" de ataques con misiles/UAV sobre Dhahran.



"Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y UAV sobre Dhahran. No acuda al Consulado de EEUU. Refugiese inmediatamente en su residencia, en el piso más bajo disponible, lejos de las ventanas. No salga", dijo la sede diplomática.

El Comando Central advirtió que EEUU está al tanto de los bombardeos con drones por parte de Irán y trabaja en eliminar estas amenazas.

"El régimen iraní utiliza lanzadores móviles para disparar misiles indiscriminadamente con el fin de infligir el máximo daño posible en toda la región. Las fuerzas estadounidenses están persiguiendo estas amenazas y, sin disculparse ni dudar, las estamos eliminando", apuntó el CENTCOM en una publicación en X.

Las operaciones de combate continuaban este martes, en el cuarto día de las hostilidades desde el inicio de la Operación Furia Épica.