Solidaridad del exilio hizo posible cumplir último deseo de expreso político cubano (VIDEO)

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El apoyo del exilio cubano en Miami hizo posible cumplir uno de los últimos deseos que tuvo antes de morir el expreso político cubano, Miguel Sigler Amaya: un funeral "a lo cubano".

El incansable luchador por la democracia en Cuba fue despedido con honores el viernes 27 de marzo en la funeraria Maspon de la calle 8 de Miami.

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótuca de Cuba, explicó a Martí Noticias que ante de morir, Sigler Amaya le pidió que su funeral fuera precisamente "a lo cubano", en una funeraria de la calle 8 de Miami.

“En un momento pensé que iba a ser muy difícil. Pero gracias al apoyo de grandes amigos del exilio y de la causa de la libertad de Cuba, se le pudo cumplir este deseo a Miguel”, señaló Ferrer.

Sigler Amaya falleció el pasado 24 de marzo en Miami, tras una enfermedad que obligó a su hospitalización por 72 días en el Hospital Jackson Memorial. También había sido sometido a "dos operaciones cardiovasculares".

Su hermano Ariel Sigler Amaya, expreso político de la Primavera Negra de 2003 en Cuba, también agradeció el respaldo del exilio para cumplir el deseo de Miguel.

“Quiero agradecer a todas las personas que tuvieron directamente vinculados para que esto se pudiera hacer, a todos los que dieron su aporte desinteresado para ello”, declaró Ariel a Martí Noticias.

Guido Sigler Amaya, otro de sus hermanos y expreso político del Grupo de los 75, dijo a Martí Noticias que estaba tranquilo porque sabía que Miguel dejó “a la Patria en manos de cubanos que son capaces de continuar la lucha que el llevó por la libertad de Cuba”.

Miguel Sigler Amaya fue miembro del Movimiento Opción Alternativa. El régimen lo condenó en Cuba a dos años de prisión por resistencia a la autoridad en 2003. Salió de prisión el 12 de enero de 2005 y partió al exilio en Estados Unidos en 2006.