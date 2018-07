Sigue crítica, pero ¿evoluciona?: signos vitales de la economía cubana hoy (II)

En el marco de la reunión anual número 28 de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que sesionó desde el 26 hasta el 28 de julio en el downtown de Miami, Martí Noticias entrevistó, o pidió sus opiniones en intercambio informal con la prensa, a acuciosos investigadores del tema, todos ellos cubanos: Pavel Vidal, Jorge Sanguinetty, Emilio Morales y Omar Everleny Pérez.

Las preguntas versaron acerca de noticias muy recientes y de algún modo impactantes para la economía de la isla: Ya presentamos sus opiniones acerca del reportado crecimiento económico de 1,1 % en el primer semestre del año, el factor Venezuela, y lo que requiere el desarrollo del país; la normativa revisada para el sector privado que entrará en vigor en diciembre; y el amparo que da el proyecto de nueva Constitución a la propiedad privada.

Hoy continuamos con los puntos de vista de varios de estos expertos acerca de la nueva normativa para el sector privado que entrará en vigor en diciembre; el reconocimiento, en el borrador de nueva constitución, de la necesidad de la inversión extranjera; y si estos cambios auguran un golpe de timón hacia el socialismo de mercado chino o vietnamita.

Sector privado: nuevas normas para desestimular

Pavel Vidal, profesor asociado, Universidad Javeriana, filial de Cali, Colombia

“Es una normativa que responde yo creo a una lógica política. Económicamente no tiene mucho sentido en un momento en que la economía cubana está afectada por la crisis de Venezuela, cuando se ha visto que el sector privado es un generador importante de empleos, cosa fundamental en un proceso que supuestamente comienza pronto de unificación monetaria, que lleva a un ajuste importante en el sector estatal, necesitaríamos un sector privado que se mantenga generando empleos, y estas son medidas que van en la dirección opuesta, medidas que van a restringir obviamente tanto el tamaño de cada empresa”

“Es decir, van a lograr que las empresas privadas se queden pequeñas, que es lo opuesto a lo que quieren todas las economías, porque el crecimiento y la generación de riqueza y promoción de empleos tienen que ver también con el tamaño de las empresas, entonces lo que queremos es que las empresas pequeñas después sean medianas y grandes, y de esta manera contribuyan al desarrollo económico; pero si las dejas pequeñas pues la contribución es mínima”.

Omar Everleny Pérez, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, Cárdenas, Cuba​ (antes, Centro de Estudios de la Economía Cubana, UH)

"Yo veo una parte positiva, que por lo menos descongelaron ese stand-by que hubo sobre las licencias, o sea, ya la posibilidad de reconocer que hay que dar licencias de nuevo creo que es un aspecto positivo. Creo que (las nuevas reglas) están destinadas más al control que a la estimulación de nuevas licencias, porque hacen mucho énfasis en la parte fiscal, en la parte impositiva, en la parte de que nada más se puede tener un negocio, que hay que limitar el número de sillas. O sea, lo que escriben en esas regulaciones son las cosas que limitan el desarrollo de la actividad. Sin embargo yo veo que lo que están es formalizando muchas actividades que estaban funcionando pero no estaban autorizadas, como los bares, que estaban funcionando, sin embargo lo que han hecho es reconocer que existen bares”.

“¿Qué ausencia le veo a esto? ¡Que no hay nuevos oficios! Los oficios que están diciendo que son nuevos ya estaban funcionando. Yo creo que la principal ausencia es que sigue no apareciendo el esfuerzo de la mayor calificación de la fuerza de trabajo. Se sigue concentrando en manualidades, pequeñas actividades, o en servicios, sin embargo, ahí no aparecen los ingenieros, los arquitectos, los abogados, y como ellos no se ven representados lo que está pasando en la sociedad es que 1-) los mismos profesionales se están descalificando para poder trabajar en esas actividades, o 2-) si persisten en mantener su oficio, se marchan al exterior”.

“En la medida en que no pueden trabajar en Cuba porque no ven perspectivas de futuro marchan a otras economías. Yo creo que ahí hay una emigración forzada, porque creo que un profesor de economía que marcha a Ecuador no marcha porque quisiera que se desarrolle el pueblo ecuatoriano. Yo creo que es una marcha económica, porque realmente está recibiendo más salario que si se quedara en la Universidad de La Habana. Pero si tú le dijeras: ‘si en Cuba te diéramos el 50% de lo que recibes en esas economías ¿tú te quedarías?’, yo estoy seguro de que dirían que sí, porque lo he conversado con muchos de ellos”.

La inversión extranjera en la constitución, ¿eliminará el prejuicio?

Omar Everleny Pérez

"A mí me queda claro y este es uno de los sectores que siempre he defendido, que la necesidad de capitales que tiene Cuba solo podría complementarse con capital extranjero, porque en Cuba hay una descapitalización muy grande y es imposible pensar que el ahorro nacional en los próximos años podría complementar esos niveles de inversión. Partimos del hecho de que la inversión extranjera es fundamental. Yo no creo que la ley aprobada (Ley # 118 de la Inversión Extranjera, abril 2014) sea una mala ley, yo creo que es una magnífica ley".

"Lo que si veo detrás de todo eso es la burocracia. Es decir: si está la ley, si hay interés, si ha habido más de 500 propuestas de inversión, ¿por qué la lentitud en aprobar las inversiones? Es donde yo creo que se crece muy poco. No se puede decir que se decrece, está creciendo, pero los ritmos que necesita Cuba, a esos $2.500 millones por año, aunque son insuficientes, no se aspira, porque se prueban pocas inversiones, pero cuando uno va a ver el valor son inversiones pequeñas, $40 millones, $50 millones, y yo creo que tiene que acelerarse el nivel de aprobación. Ahora en (la Zona Especial de Desarrollo) Mariel se le ha dado una concesión a un grupo vietnamita, que se le ha dado un área para que ellos busquen inversiones para esa área. Eso lo veo positivo, lo que habría que ver si realmente van a llegar los capitales a que se aspira".

(Acerca del requisito de que los empresarios extranjeros contraten al personal cubano a través de una agencia empleadora nacional) "Yo creo que esa es una limitación, y lo he dicho siempre, en los últimos 15 años que la propia agencia empleadora ha sido un freno a la inversión extranjera. O dicho de otra manera: cuando uno se entrevista con cada uno de los empresarios que tienen presencia en Cuba, como principal elemento negativo te señalan la existencia de las empresas empleadoras”.

Pavel Vidal

"La inversión extranjera, conectándolo con las estimaciones que estábamos haciendo (¿Qué lugar ocupa la economía cubana en la región? Una medición a la tasa PPA de las brechas de ingreso y productividad, Pavel Vidal, estudio para el BID), la razón por la cual el PIB cubano ha disminuido en estos 20 años, un 60 % de esa caída se debe a la descapitalización de la economía, y la descapitalización de la economía tiene que ver con que Cuba tiene las más bajas tasas de inversiones, dedicamos muy poquito a la inversión, y eso que se dedica a la inversión está por debajo de la depreciación del capital: el capital se deprecia más que lo que reponemos de mantenimiento y la economía se descapitaliza.

Ya se ha visto que con los recursos propios, los ahorros propios, no es posible detener la descapitalización; obviamente necesitamos capitales internacionales que nos ayuden. Ahí el papel de la inversión extranjera es fundamental, sobre todo si Cuba tiene un acceso muy limitado a los capitales financieros internacionales, no forma parte del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. luego la Inversión Extranjera Directa es como que la única vía.

Desde el punto de vista regulatorio una cosa es lo que se dice en las declaraciones, la constitución, incluso los mismos lineamientos (de la política económica y social, trazados por el 6to y 7mo congresos del Partido Comunista), y otra cosa es la manera en que la burocracia implementa todas estas políticas, todo esto va excesivamente lento, y se ve en los resultados.

¿Viraje hacia el socialismo de mercado autoritario de China o Vietnam?

Emilio Morales, presidente, The Havana Consulting Group

"Es un poco prematuro para decir qué va a pasar en el futuro porque con el gobierno de Cuba nunca se sabe. Pero, evidentemente, al parecer han asimilado la carga teórica, por lo menos se han dado cuenta: si Vietnam sacó a más de 30 millones de vietnamitas de la pobreza y China ha sacado 300 millones de chinos de la pobreza a golpe de economía de mercado y capitalismo, el ejemplo está claro. Y han mantenido un solo partido, lo mismo que Cuba. No les queda de otra que hacerlo".

"Además no hay otra solución: el sistema lleva 60 años tratando de reinventarse y no dan con la fórmula; no sirve, no funciona. La única manera es esta. Y en la práctica estos dos ejemplos de China y Vietnam económicamente han funcionado. Yo creo que se han convencido, y el primer paso que han dado ha sido que lo han tratado de plasmar en la constitución, aunque de una forma muy tímida, porque han estudiado las constituciones de China y Vietnam, y se nota que van en esa dirección. El cómo lo van a hacer, eso sí es toda una incógnita".