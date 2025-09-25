Secretario de Estado Marco Rubio habla de Ucrania con canciller ruso Serguéi Lavrov

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en un encuentro en el que tocaron el tema de la guerra en Ucrania.

El portavoz adjunto principal, Tommy Pigott, dijo en un comunicado que en el encuentro el secretario Rubio reiteró el llamado del presidente Trump para que se ponga fin a las muertes por el conflicto entre Rusia e Ucrania y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una solución duradera de la guerra.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso informó en un comunicado que Rubio y Lavrov “reafirmaron su interés mutuo en encontrar una solución pacífica", agregando que Lavrov había rechazado durante el encuentro "las estrategias promovidas por Kyiv y algunas capitales europeas destinadas a prolongar el conflicto".

La cartera de Exteriores rusa resaltó además que ambos han intercambiado "puntos de vista sobre la resolución de la crisis ucraniana basándose en los entendimientos alcanzados durante la cumbre ruso-estadounidense" celebrada en Alaska.

El encuentro duró alrededor de una hora y se llevó a cabo a puerta cerrada, sin declaraciones a los medios de comunicación.

Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró que el presidente Donald Trump "pierde la paciencia" ante la postura del Kremlin respecto a las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

“Una de las cosas que diré sobre el presidente es que es receptivo a la realidad sobre el terreno. Y la realidad sobre el terreno es que, en primer lugar, hemos entablado negociaciones increíblemente de buena fe tanto con los rusos como con los ucranianos. Y creo que el presidente se está poniendo increíblemente impaciente con los rusos ahora mismo porque no siente que estén poniendo lo suficiente sobre la mesa para poner fin a la guerra”, dijo el Vance.

Añadió que el presidente está muy convencido de que esta guerra es perjudicial tanto para Rusia, como para Ucrania y Estados Unidos.

“(El Presidente) observa las cifras económicas que llegan de Europa del Este. Observa la cantidad de muertos, tanto rusos como ucranianos, que se están produciendo en esa guerra. Y el presidente le dice a Vladimir Putin que es hora de detener la matanza. Se lo ha dicho a Zelenskyy. Quiere que esta guerra termine y está haciendo todo lo posible para detenerla”, expresó.

Las palabras de Vance, pronunciadas en una rueda de prensa en Carolina del Norte, llegan poco después de que Trump se reuniera con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el marco del debate de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.