Se inicia hoy en Nueva York el Oslo Freedom Forum 2018

Este 17 de septiembre de 2018, se darán cita en el Oslo Freedom Forum de Nueva York con la participación de representantes de la moda, negocios, filantropía, música y arte, junto a algunos de los más valientes activistas y disidentes del mundo.



En la sala Alice Tully del Lincon Center en la ciudad de Nueva York, se podrán escuchar poderosas pláticas, participar en talleres con pensadores de talla mundial, ver representaciones de artistas disidentes, explorar una exhibición interactiva de marcas creativas a la vanguardia del cambio sostenible y conocer a una comunidad de personas dedicadas a hacer que el mundo sea más pacífico, próspero y libre.

Oradores del Oslo Freddom Forum

El foro tendrá lugar de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Entre los oradores confirmados se encuentran el defensor de la democracia rusa Garry Kasparov, el jugador de baloncesto de New York Knicks y activista turco Enes Kanter, la desertora norcoreana Yeonmi Park, el líder opositor venezolano Antonio Ledezma, la estrella pop vietnamita Mai Khoi, el activista por los derechos civiles en Zimbabue pastor Evan Mawarire, la capitán del equipo de robótica femenina de Afganistán Fatemah Qaderyan, el sobreviviente de la plaza de Tiananmen Fang Zheng, la blogger togolesa Farida Nabourema, el artista de hip-hop de Sudán del Sur y entrenador infantil Emmanuel Jal, el activista de los derechos de las mujeres sauditas Manal al-Sharif, el embajador en Georgia Ian C. Kelly, y el investigador de PTSD Rick Doblin.

Una exposición interactiva explorará la intersección de los derechos humanos y las industrias creativas, destacando compañías innovadoras a la vanguardia de las artes y la cultura, informática descentralizada, periodismo ciudadano y diseño de videojuegos, con exhibiciones, demostraciones, conversaciones individuales y arte interactivo de proyectos.



Los participantes seleccionados tienen la oportunidad de unirse a los siete almuerzos de trabajo que cuentan con expertos de una variedad de campos.

Estas discusiones exploran una amplia gama de temas y desafíos, incluyendo el uso de la tecnología blockchain y otras tecnologías descentralizadas para dar cuenta de crímenes, reconstruir comunidades en Iraq post ISIS a través de coaliciones interreligiosas y ayudar a artistas disidentes en el exilio.



(Redactado por Armando de Armas con información de la página digitial de Oslo Freedom Forum 2018)