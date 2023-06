“Se ha derrumbado por sí sola”: 5 noticias falsas en los medios rusos sobre la voladura de la presa de Kajovka

Fake 1: “Ucrania destruye la central hidroeléctrica de Kajovka. El golpe por parte de las tropas ucranianas sobre la planta de Kajovka se realizó desde el lanzacohetes pesado Vilja”

Realidad: Ucrania no destruyó su propia central hidroeléctrica, poniendo en peligro la vida de cientos de miles de ucranianos pacíficos y provocando un desastre producido por el hombre en el territorio del Estado ucraniano. La central hidroeléctrica de Kajovka se encuentra bajo ocupación rusa desde el 2022, es precisamente Rusia quien tiene acceso al objetivo estratégico y quien controla absolutamente todo lo que sucede en la planta.

El primero en confirmar la información sobre la voladura de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka por los rusos fue el comando operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras tanto, los medios de comunicación rusos trataban de encubrir el tema, informando sobre “desinformación de las Fuerzas Armadas ucranianas”. Mientras el Gobierno de Ucrania anunciaba el estado de emergencia y comenzaba a llevar a cabo la evacuación externa de la población de las zonas inundadas, los ocupantes rusos continuaban negando el hecho de la explosión de la estación hidroeléctrica de Kajovka.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha subrayado que la detonación de la central hidroeléctrica de Kajovka se había realizado desde dentro de la estación: debido a la ocupación rusa, Ucrania no tuvo acceso a la central hidroeléctrica de Kajovka durante mucho tiempo. Zelenskyy también recordó un hecho bien conocido que los propagandistas rusos prefieren no mencionar: todas las centrales hidroeléctricas se construyen teniendo en cuenta la probabilidad de operaciones militares y tienen un margen de seguridad capaz de resistir ataques con misiles y otros ataques aéreos.

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, ha informado que Ucrania ya tiene datos a su disposición sobre los ejecutores de la detonación de la central hidroeléctrica de Kajovka. Según Danilov, los responsables del desastre en territorio ucraniano son los militares de la brigada de fusileros motorizados 205 de las Fuerzas Armadas rusas que controlaban esta instalación.

El representante de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR, por sus siglas en ucraniano) del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andriy Yusov, enfatizó que la parte ucraniana tiene pruebas sólidas de que los invasores rusos volaron remotamente la estación hidroeléctrica ucraniana. La GUR agregó que Ucrania ha informado repetidamente a la comunidad internacional sobre la transferencia de explosivos y equipos relacionados por parte de los rusos a la presa de Kajovka.

Ya el 20 de octubre de 2022, el presidente Zelenskyy informó que “los terroristas rusos habían colocado minas alrededor de la presa y los agregados de la estación hidroeléctrica de Kajovka” apelando a la comunidad internacional a enviar observadores a la instalación ocupada por los rusos y garantizar el desminado inmediato y profesional de las unidades de la central hidroeléctrica. Las advertencias ucranianas no fueron escuchadas y e 6 de junio de 2023 Rusia voló la central hidroeléctrica de Kajovka.

Ahora Ucrania iniciará la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, llevará el tema de la detonación rusa al OIEA, utilizará los mecanismos de protección civil de la Unión Europea, recurrirá a las organizaciones ambientales internacionales y a la Corte Penal Internacional; hará todo para probar la culpabilidad de Rusia y llevar al agresor ante la justicia.

La OTAN, el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, Gran Bretaña, los líderes de los países de la Unión Europea y muchos otros: los líderes del mundo democrático han expresado su apoyo a Ucrania, condenando unánimemente las acciones terroristas rusas. Todos los llamamientos de los aliados ucranianos enfatizan que la única causa del desastre en la central hidroeléctrica de Kajovka es la invasión sangrienta y no provocada de Rusia a Ucrania.

Fake 2: “Los ucranianos deben haberse estado preparando para lo suyo con anticipación… Habían estado almacenando agua en el embalse de Kajovka durante bastante tiempo… Kyiv necesitaba desbordar el embalse de Kajovka antes de volar la estación»

Realidad: La desinformación sobre la “inundación intencionada de la presa de Kajovka” se lleva difundiendo activamente por los medios de comunicación rusos desde marzo de 2023, con el comienzo de la inundación primaveral en Ucrania. Las autoridades del país no tuvieron nada que ver con la inundación; esto es un fake anticientífico. El aumento del nivel del agua en el Dnipró en varias regiones de Ucrania en la primavera de 2023 fue dictado exclusivamente por factores naturales: fue un proceso natural estacional causado por la acumulación de nieve y hielo en invierno.

La cascada de Dnipró, que consta de seis plantas hidroeléctricas, permite controlar y regular el proceso de inundación primaveral del río. En el pico de la subida del nivel del agua en el Dnipró, sólo cinco de las seis centrales hidroeléctricas del río, a través de las cuales se realizaban descargas controladas de agua, pudieron inundarse en el modo planificado. La sexta, la central hidroeléctrica de Kajovka, prácticamente no funcionaba y no regulaba el nivel del agua debido a la incautación rusa de la estación y al daño a la estructura hidráulica por parte de los ocupantes.

Precisamente esta razón por la que “la inundación intencionada del embalse de Kajovka por parte de Kyiv” está totalmente descartada. StopFake ha analizado este tema detalladamente en su artículo: Ucrania está inundando de manera intencionada la central hidroeléctrica de Kajovka.

Fake 3: “La represa de Kajovka colapsó no como resultado de la detonación, sino debido al daño recibido anteriormente”

Realidad: El recorrido de agua no podría conducir a la destrucción de la presa del embalse de Kajovka: la estructura se construyó teniendo en cuenta todos los posibles riesgos naturales. A lo largo de los años de su existencia, la presa ha resistido repetidamente la presión de la masa de agua a altas velocidades.

En su comentario para StopFake, el hidrólogo – candidato de ciencias geográficas, Konstiantyn Danko – explicó: si no añades ninguna acción física a la presa desde el exterior por medio de ataques y golpes, si no la destruyes físicamente con el uso de la fuerza, entonces tampoco podría hacerlo por razones naturales no podría derrumbarse. El motivo de la destrucción solo podría ser los ataques armados de los ocupantes rusos, lo que ocurrió en la madrugada del 6 de junio. También vale la pena señalar que incluso la central hidroeléctrica dañada, que fue parcialmente volada por los rusos durante la retirada de la orilla derecha de Dnipró a la izquierda en el otoño de 2022, resistió el pico de la inundación de primavera y no se derrumbó, haciendo frente a la presión máxima del agua. Lo que demuestra una vez más la falsedad de la narrativa rusa sobre el tema «La central hidroeléctrica se derrumbó sola”.

Fake 4: “La destrucción del cuerpo de la presa del embalse de Kajovka es poco probable, por el momento no ha pasado nada crítico para que se pueda levantar el pánico”.

Realidad: Según los datos de la empresa Ukrhidroenergo, propietaria de la central hidroeléctrica de Kajovka, la central volada por los ocupantes rusos ha quedado completamente destruida y no puede restaurarse. Según la evaluación del departamento, como resultado de la detonación rusa de la sala de máquinas de la central hidroeléctrica, 16 compuertas hidráulicas, el edificio de la propia estación y la presa terrestre entre el edificio de la estación y la esclusa y el edificio administrativo fueron destruidos (datos a partir de las 11:00 horas del 6 de junio). Al mediodía del 6 de junio, la central hidroeléctrica de Kajovka estaba completamente bajo el agua. Al mediodía, en la región de Jersón el agua llegó al nivel de los techos de las casas, la inundación artificial creada por los rusos comenzó a demoler edificios privados.

En su comentario para StopFake, el hidrólogo Konstiantyn Danko tildó de “ridículas y cínicas” las declaraciones de los medios rusos sobre la “ausencia de destrucción de la represa de la estación hidroeléctrica de Kajovka”.

“En vista de numerosas fotos y vídeos que se están difundiendo por los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación, podemos constatar con seguridad el hecho de total destrucción de la represa de la central hidroeléctrica de Kajovka. Como consecuencia del derribo se observan inundaciones graduales de territorios, destrucción, daños a edificios capitales y estructuras río abajo. Después de pasar el pico de la ola de inundación artificial, se debe esperar una disminución gradual de los niveles de agua, que tendrá lugar durante la semana. Después, el flujo de Dnipró en el sitio de la destrucción de la central hidroeléctrica de Kajovka estará asegurado por el modo operativo del embalse de Dnipró y el funcionamiento de la central hidroeléctrica de Dnipró», dijo Danko.

Fake 5: “No hay amenaza de detención del suministro de agua a través del Canal de Crimea del Norte… Crimea no se encuentra bajo ninguna amenaza”.

Realidad: Como resultado de la voladura de la presa de Kajovka por parte de los ocupantes rusos ha surgido la amenaza de alteración de las condiciones de funcionamiento de una serie de complejos energéticos, industriales, comunales, agrícolas y otros, cuya producción y apoyo tecnológico dependían del funcionamiento del embalse de Kajovka. Esto se aplica a las regiones del sur de Ucrania, incluida Crimea temporalmente ocupada. Poco después de que los rusos exploten la central hidroeléctrica de Kajovka, todas las granjas que trabajaban en el agua del Dnipró serán destruidas; este desastre sin duda afectará a la península, lo que tendrá un impacto negativo en su naturaleza y potencial socioeconómico.

“Estas condiciones se mantendrán hasta que el nivel del agua del río Dnipró, en el área del antiguo embalse de Kajovka, caiga por debajo del nivel del volumen muerto del embalse (12,7 m). Después de eso, las condiciones de funcionamiento de cualquier complejo económico que se abastezca de agua de Dnipró deben considerarse de emergencia, es decir, incapaces de garantizar un proceso de producción adecuado. Esto se aplica a empresas industriales, servicios comunales, sistemas de riego, etc. Obviamente, la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka tendrá un impacto extremadamente negativo en las condiciones operativas de la central nuclear Zaporiyia, cuyas consecuencias aún son difíciles de evaluar. Al mismo tiempo, después de que disminuyan los niveles de agua en el área de la destrucción de la central hidroeléctrica de Kajovka, el Canal de Crimea del Norte, que abastecía a la península de Dnipró con agua del embalse de Kajovka, dejará de funcionar«, resumió Kostiantyn Danko.

La Oficina del presidente de Ucrania también subrayó que la voladura de la central hidroeléctrica de Kajovka por parte de los rusos es un golpe para la seguridad alimentaria mundial y el ecocidio de Ucrania. La administración señaló por separado que la destrucción de la represa de la central hidroeléctrica de Kajovka podría privar a la región de Jersón y Crimea de agua potable.