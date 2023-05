Se complica la salud de presa política trans seropositiva (VIDEO)

La prisionera política transgénero Brenda Díaz García, portadora del virus del VIH, está presentando síntomas de una enfermedad respiratoria, en la prisión Cuba-Panamá, ubicada en Güines, Mayabeque, donde cumple condena.

Díaz García fue condenada a 14 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, provincia de Artemisa, durante las protestas antigubernamentales de ese día en más de 60 localidades de Cuba y recientemente se le impuso una condena adicional de siete meses de cárcel bajo cargos de "desacato", cuando fue golpeada durante un incidente con un guardia de la prisión.



Su madre, Ana Mary García, dijo en Facebook que después de varios días de total reclusión, el pasado martes las autoridades del penal finalmente la sacaron al sol.



Según García, su hija Brenda “volvió otra vez con el catarro ‘para atrás’. Con el catarro, porque dice que no la sacan al patio; no sacan al Destacamento 7, que es donde está ella, al patio a coger sol, cuando saben que son personas que tienen una enfermedad, que no deben coger una recaída, que tienen que estar pendientes a no recaer, a no coger catarro”, puntualizó García.



“No bañarse con agua fría”, explicó la madre de la prisionera política, es una de las precauciones que deben mantener los portadores del VIH, sin embargo, según relató García, “se están bañando con agua fría”, esto acompañado con “la poca alimentación que tienen”, apuntó la señora.



“Brenda es seropositiva y está sufriendo en estos momentos un buen catarro. Lo único que sí digo es que a Brenda no le pase nada”, advirtió la mujer, alegando esta ya “cansada de que Brenda viva y muera dándome quejas de lo que sucede en la prisión; de la falta de alimentación, de la falta de medicamentos… Ahora, en estos momentos, Brenda está con fiebre, Brenda está sintiéndose mal y Brenda lleva quince días sin salir al patio a coger sol”, argumentó García.



“¡Le están violando los derechos a los reclusos, le están violando todos los derechos a los presos!”, concluyó Ana Mary García.



Anteriormente, la señora había denunciado en Facebook que a la joven le habían suspendido las llamadas telefónicas reglamentadas y llevaba más de una semana sin tener noticias de su hija.

Mariela Castro, hija del general Raúl Castro, se refirió al caso de la presa política trans como una "historia sobredimensionada y llena de fantasías".

La directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex) negó en la presentación de las XVI Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia las denuncias de abusos en prisión que han realizado Díaz y su madre.

Castro indicó que "Brenda está muy bien ahí (...). (Ella) no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba. Ni se ha enterado de eso", dijo.

Por otra parte, sobre la alimentación de los reclusos, la directora del Cenesex expresó que reciben "una alimentación muy buena, mejor que la que tienen sus familias".