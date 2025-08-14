Rubio anuncia sanciones a funcionarios de Brasil y la OPS por explotación de doctores cubanos

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado de Estados Unidos tomó el miércoles medidas para revocar visas e imponer restricciones a varios funcionarios del gobierno brasileño, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus familiares por su complicidad con el esquema de exportación de mano de obra del régimen cubano, el programa Mais Médicos.

“Estos funcionarios fueron responsables o participaron en la complicidad con el esquema de exportación de mano de obra coercitiva del régimen cubano, que explota al personal médico cubano mediante trabajo forzado. Este esquema enriquece al corrupto régimen cubano y priva al pueblo cubano de atención médica esencial”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.

El Secretario explicó que “como parte del programa Mais Médicos de Brasil, estos funcionarios utilizaron a la OPS como intermediario con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir con los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones estadounidenses contra Cuba y pagando a sabiendas al régimen cubano lo que se adeudaba al personal médico cubano”.

“Decenas de médicos cubanos que participaron en el programa han denunciado haber sido explotados por el régimen cubano como parte del mismo”, añadió.





Sanciones específicas

El jefe de la diplomacia estadounidense precisó que revocó los visados de dos funcionarios --Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman-- que trabajaron en el Ministerio de Sanidad brasileño durante el programa Mais Médicos y participaron en su planificación e implementación.

Rubio expresó que dicha acción “envía un mensaje inequívoco: Estados Unidos promueve la rendición de cuentas de quienes facilitan el esquema de exportación de mano de obra forzada del régimen cubano”.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que toma medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios gubernamentales africanos, cubanos y granadinos, y a sus familiares, “por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano, en el que profesionales médicos son "alquilados" por otros países a precios elevados y la mayor parte de los ingresos se queda con las autoridades cubanas”.

“Este plan enriquece al corrupto régimen cubano a la vez que priva al pueblo cubano de atención médica esencial”, expresó el Secretario Rubio.

Asimismo dijo que “Estados Unidos continúa colaborando con los gobiernos y tomará las medidas necesarias para poner fin a este trabajo forzoso” e instó a “los gobiernos a que paguen directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen”.

“Estados Unidos busca apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y dignidad, y promover la rendición de cuentas de quienes perpetúan su explotación. Hacemos un llamamiento a todas las naciones que defienden la democracia y los derechos humanos a que se unan a nosotros en este esfuerzo para enfrentar los abusos del régimen cubano y apoyar al pueblo cubano”, dijo el Secretario de Estado.

La semana pasada un portavoz de la cancillería estadounidense dijo a Martí Noticias que la actual Administración se mantendría aplicando sanciones específicas, según corresponda, para poner fin a la explotación de los trabajadores cubanos en el extranjero.

En febrero y junio, el secretario de Estado anunció que Estados Unidos había tomado medidas para imponer restricciones de visa a los funcionarios cubanos, venezolanos y centroamericanos responsables o involucrados en el esquema de exportación de mano de obra explotadora del régimen cubano, así como a sus familiares.