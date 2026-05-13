Rapero Yasmany "El Libre" revocado a régimen de mayor severidad por publicación en Facebook

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El preso político Yasmany González fue revocado este martes a régimen de mayor severidad en la prisión del Combinado del Este. González se encontraba anteriormente en un campamento de trabajo correccional ubicado en el área denominada Zona 0 de dicho centro penitenciario.

Su pareja, Ilsa Ramos, informó desde La Habana a Radio Martí que González se comunicó telefónicamente este miércoles para notificar el cambio de medida. "Lo volvieron a revocar para el Edificio #2, en el régimen severo, donde las visitas son cada un mes, no le dan pase y las llamadas telefónicas son cada tres días...", detalló.

Según Ramos, la revocación se produjo a raíz de publicaciones realizadas la semana pasada en Facebook sobre el deterioro físico que ha sufrido en prisión, difundidas durante su primer pase reglamentario a domicilio tras ser llevado recientemente al régimen de campamento, con mínima severidad.

"Esa publicación no tenía nada del otro mundo, lo único que decía era las condiciones en que él se encontraba físicamente por los maltratos que recibe ahí [en la prisión], y eso para ellos fue una violación", denunció la esposa del preso político, que critica la medida como otra violación a la libertad de expresión.

En el post, publicado el 4 de mayo en la cuenta de su esposa, Yasmany El Libre escribió: "Creo que no hace falta decir nada porque las imágenes dicen más que las palabras. Las palabras se usan cínicamente para engañar, como hoy lo hacen para hablar de los Derechos Humanos, buscando refugio en ellos, pero le pido a la comunidad internacional que indague bien en el asunto, que como yo somos muchos pasando las peores violaciones de estos, tanto constitucionalmente, como físicas y psicológicas, por querer pertenecer a la vida política de nuestro país".

En el mensaje, Yasmany anticipó lo que sucedería: "Si me revocan por esta publicación, verán más evidente la represión sobre aquel que dice la verdad", señaló, y pidió libertad "para todos mis hermanos presos políticos".

El Observatorio de Derechos Culturales denunció la revocación del régimen de mínima a González por la publicación en Facebook. "En ese texto, Yasmany denunciaba la contradicción entre el discurso oficial sobre los derechos humanos y la realidad de las cárceles cubanas. También cuestionaba el silencio y la indiferencia de parte de la comunidad internacional frente a estas violaciones".

La organización subrayó que las imágenes compartidas por el rapero "muestran las huellas evidentes de la desnutrición y el desgaste físico, junto a tatuajes cargados de significado político y moral: “Libre o Mártir” y “P11-75”, este último en referencia a las manifestaciones del 11 de julio y a los 75 presos políticos de la Primavera Negra" de Cuba, detenidos entre marzo y abril de 2003.

González, de 34 años, fue arrestado en abril de 2023 por, presuntamente, pintar grafitis antigubernamentales en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, en los predios del estadio universitario y en la calle Humboldt, de Centro Habana.

Fue condenado a cuatro años de privación de libertad por el delito de "propaganda contra el orden constitucional".

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)