Radio Martí celebra 41 años de transmisiones para romper la censura en Cuba

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La Oficina de Transmisiones a Cuba celebra este miércoles el aniversario 41 de la fundación de Radio Martí, una emisora radial del gobierno de los Estados Unidos diseñada para vencer la censura oficialista de la información impuesta por el régimen comunista de La Habana.



El 20 de mayo de 1985, a las cinco y media de la mañana, la estación comenzó sus transmisiones a la isla con un "Buenos días, Cuba" en la voz del locutor Moisés López.

Entre los titulares que marcaron la apertura de la emisora estaba el anuncio del régimen cubano de suspender los acuerdos migratorios con Estados Unidos como reacción al lanzamiento de Radio Martí y las palabras del presidente Ronald Reagan para definir a Radio Martí como un esfuerzo "para contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro."

Jorge Mas Canosa fue una figura clave y el principal impulsor de la creación de Radio Martí. Como presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana presionó intensamente al Congreso de EEUU y a la administración Reagan para que el Congreso aprobara la Ley de Transmisiones a Cuba (Radio Broadcasting to Cuba Act), firmada por el presidente Ronald Reagan el 4 de octubre de 1983.

Desde ese 20 de mayo, Radio Martí se mantiene como elemento principal de la Oficina de Transmisiones a Cuba con el objetivo de romper el bloqueo informativo del régimen cubano.