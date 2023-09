Régimen amenaza a youtuber religioso con la cárcel: Les preocupa la juventud (VIDEO)

Agentes de la Seguridad del Estado en Cuba citaron al joven youtuber religioso Iván Daniel Calás Navarro para interrogarlo por sus publicaciones en redes sociales y lo amenazaron con procesarlo si hablaba en contra del gobierno.

“Fui advertido de que no usara mi voz en contra de las autoridades porque podría ir preso. Les prediqué el evangelio”, aseguró en Facebook Calás Navarro, estudiante de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana.

El joven de 20 años de edad, líder en la Iglesia Bautista Nazareth de la Víbora, ubicada en el municipio capitalino de Diez de Octubre, tiene un canal en YouTube con más de siete mil suscriptores llamado “Voz de Verdad”, donde publica regularmente videos de diversos temas religiosos.

A Iván Daniel le llegó una citación para la unidad de la Policía de Zapata y C, en el Vedado, el mismo día que cumplía sus 20 años. Al llegar a la estación el joven dice que le pidió a los oficiales que lo interrogaron orar en voz alta antes de comenzar. “Me lo permitieron y cuando terminé me dejaron saber que eso era una evidencia de que hay Libertad Religiosa en Cuba".

“Ahí empezaron a alertarme de las consecuencias que podría tener si me expreso en contra de las autoridades uniéndome a una serie (una lista un poco larga) de pastores dentro y fuera de Cuba que no son agradables para la Seguridad del Estado", detalló.

Pese a las amenazas recibidas, asegura que no firmó “ningún papel” ni hizo “ningún compromiso” con la policía política. “Sí, temo por mi vida. Pero Dios está al control. Dios es más fuerte que el DSE (Departamento de la Seguridad del Estado)”, aseguró.

A Calás Navarro no es la primera vez que lo interrogan. Según cuenta, cuando pasaba el Servicio Militar Obligatorio los oficiales estaban “muy preocupados” de que se convirtiera en "el próximo líder” de jóvenes de su iglesia, algo que terminó ocurriendo.

“Les preocupa que ande con jóvenes, que he participado, he servido y he sido parte del liderazgo de eventos de cientos de jóvenes cubanos cristianos. Les preocupa la juventud”, dice y detalló que uno de los temas por el que le preguntaron en el interrogatorio fue su negativa a votar en las elecciones de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en su aula. “Me negué (porque insistieron) que votara, para poder llegar al 100% de votación en el aula. No lo hice”.

Violaciones a la libertad religiosa en Cuba

La organización de derechos humanos Christian Solidarity Worldwide (CSW) documentó 657 violaciones a la libertad religiosa en Cuba en 2022, frente a las 272 registradas el año anterior.

"La situación de la libertad de religión o creencias se deterioró una vez más en Cuba en 2022, y sin una intervención internacional significativa y concertada, es probable que esta tendencia continúe”, dijo la jefa de defensa de CSW, Anna Lee Stangl.

En su reporte anual para 2023, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) recomendó, por primera vez, incluir a Cuba en "la Lista de Países de Especial Preocupación”, donde aparecen otras naciones cuyos gobiernos “cometen o permiten violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa”.

"El Gobierno cubano controló estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de los líderes religiosos y laicos, el exilio forzoso y el maltrato de los presos de conciencia religiosos. Algunos ejemplos específicos incluyen: autoridades que sometieron a pastores a detención, interrogatorios, amenazas de penas de prisión por cargos falsos y confiscación de bienes", alertó el comisionado Frederick A. Davie durante la presentación del informe.

En junio pasado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó su “Segundo Estudio sobre Libertad Religiosa en Cuba”. Para la confección del mismo, la organización con sede en Madrid, realizó más de 1.300 entrevistas a ciudadanos cubanos residentes en la isla.

“El 68% de los entrevistados conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe… La opinión predominante es que entre los motivos por los que un creyente puede sufrir acoso, amenazas o discriminación están ‘tener una postura política basada en su fe’ (59%) y ‘hablar públicamente sobre su fe’ (45%)”.

Yaxis Cires, director de Estrategia de OCDH, dijo en ese momento a Martí Noticias que “a pesar de la imagen que quiere dar el régimen cubano de que tiene buenas relaciones con las iglesias, lo que ocurre en la realidad, es que se violan ampliamente estos derechos relacionados con la libertad que tiene una persona, no solamente para ir a un culto específico, sino para expresarse públicamente en cuanto a cristiano, en cuanto a evangélico, en cuanto a los valores en los que cree”.