Putin: ataque aliado en Siria fue "acto de agresión"

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Rusia convocará una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas luego de los ataques con misiles contra Siria coordinados entre Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

Calificando los ataques como "actos de agresión", el líder ruso dijo este sábado que estos tienen una "influencia destructiva en todo el sistema de relaciones internacionales" y agravarán la catástrofe humanitaria en Siria, informa Associated Press (AP). Putin también reafirmó el punto de vista ruso de que el ataque químico contra la ciudad siria de Douma que provocó la represalia es una falsedad.

El presidente Trump anunció el viernes que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña lanzaron una serie de ataques contra las instalaciones de armas químicas de Assad en Siria. Trump dijo que la ofensiva continuará para garantizar que Damasco no vuelva a usar estas armas contra la población civil.

La cancillería rusa dijo hoy que la respuesta militar de los aliados al ataque químico tendrá un impacto negativo en las negociaciones de paz para Siria. "Esta acción da una fuerte señal a los extremistas de que están haciendo lo correcto", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Maria Zajarova, según la citó la agencia estatal RIA Novosti.

El gobernante sirio, Bashar al Assad, anunció después de la retaliación militar de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que su país responderá, mientras que el embajador de Rusia en EE.UU. advirtió, sin especificar, que habrá "consecuencias”.

"Las buenas almas no serán humilladas", escribió Assad en su cuenta oficial de Twitter. También se comunicó con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien le manifestó su apoyo. Un tuit de la presidencia siria dice que : "Durante su conversación telefónica con el presidente (Rouhani), este expresó su enérgica condena de la agresión estadounidense-británica-francesa y confirmó que continuaba junto a Siria y el pueblo sirio. Expresó su confianza en que esta agresión no debilitará la determinación del pueblo sirio en su lucha contra el terrorismo".

Después que el Pentágono dijera que la andanada de misiles había concluido, el embajador ruso en Washington,Anatoly Antonov, posteó un comunicado en Twitter en el que se acusa a los aliados de "un escenario prediseñado" contra Rusia y Siria.

"Una vez más, estamos siendo amenazados. Advertimos que tales acciones no quedarán sin consecuencias", dijo Antonov. "Toda la responsabilidad recae sobre Washington, Londres y París".

"Insultar al presidente de Rusia es inaceptable e inadmisible. Estados Unidos, el poseedor del mayor arsenal de armas químicas, no tiene el derecho moral para culpar a otros países", agregó.

El ejército ruso, citado por AP. aseguró este sábado que sistemas de defensa antiaérea de fabricación soviética derribaron 71 de 103 misiles crucero lanzados por Estados Unidos y sus aliados,

El coronel general Serguei Rudskoi, del Estado Mayor del ejército ruso, dijo que los ataques no causaron víctimas y que las instalaciones militares sirias atacadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sufrieron daños menores, agrega el despacho.

Funcionarios militares y diplomáticos rusos advirtieron antes de que Trump ordenara un ataque militar contra Siria que contrarrestarían cualquier ataque contra las fuerzas sirias en represalia por un presunto ataque químico el 7 de abril.

El embajador de Rusia en Líbano dijo el martes a la televisora local Al Manar TV que cualquier misil estadounidense disparado contra Siria sería derribado y que los sitios de lanzamiento serían atacados, informó Reuters. El diplomático,Alexander Zasypkin, citó órdenes de Putin.

"Si hay un ataque con misiles de EE. UU., nosotros, de conformidad conlo declarado por Putin y el jefe del Estado Mayor, derribaremos los cohetes de EE. UU., e incluso (atacaremos) las fuentes que lanzaron los misiles", dijo Zasypkin a al Manar.

El viernes, antes del anuncio de Trump, el sitio de noticias del gobierno ruso Tass informó que la Armada rusa estaba monitoreando las naves estadounidenses y de la OTAN en el este del Mediterráneo.

Buques de guerra y submarinos de la fuerza de tarea naval rusa mantenían un seguimiento a corta distancia de los submarinos y barcos de asalto de Estados Unidos y la OTAN en el área, dijo Tass, citando a fuentes militares y diplomáticas.

Se ordenó a los buques de la armada rusa un monitoreo submarino, navaly aéreo en la zona oriental del mar Mediterráneo, incluyendo aproximaciones y maniobras de buques extranjeros en la zona cercana a Tartus, una ciudad portuaria siria donde Rusia tiene su única base extranjera fuera de Europa.

Diplomáticos y oficiales militares rusos emitieron numerosas declaraciones contradictorias en torno al ataque químico, entre ellas,que no sucedió, que fue lanzado por los rebeldes sirios contra ellos mismos, y que la inteligencia británica lo ordenó como una provocación.

La semana pasada Rusia también buscó contrarrestar los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para recabar apoyo internacional a su condena del gobierno de Assad, que Estados Unidos ha concluido fue quien ordenó el ataque químico que mató a decenas de civiles sirios en un suburbio de Damasco.