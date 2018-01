Residentes de Morón impiden desalojo con encendida protesta

Las autoridades cubanas intentaron infructuosamente desalojar por la fuerza este martes la residencia que ocupa Omaida Alma Ruiz, en la Calle 4ta, número 4, entre Avenida de Tarafa y 3ra, en Morón, Ciego de Ávila, una acción contenida por la protesta de decenas de personas que se aglomeraron en las inmediaciones del inmueble.

"Yo lo que le pido al mundo entero es justicia. Me parece que no es lo correcto (lo que el Gobierno cubano está haciendo). Esto fue sangrado, con sacrificio, sudor, para yo perder así mi casa porque ellos digan", dijo Ruiz a Martí Noticias.

La mujer afirma que no piensa abandonar su residencia voluntariamente aunque el Gobierno de Morón siga presionándola.

"El pueblo de Morón se tiró aquí pa' las calles. El pueblo de Morón completo y la gente filmando y se llevaron gente presa, dieron golpes. Tienen a mis dos hermanos presos, porque querían pasar aquí para ver que sucedía con esto", señaló Ruiz.

Mayra Clero Fajardo, quien reside en Morón, dijo a Martí Noticias que presenció parte de lo ocurrido. Según explicó, muchas personas se aglomeraron cerca de lo que se conoce como el Monumento del Vaquerito, en las inmediaciones de la vivienda.

"Había muchos policías, tenían cerrada la cuadra por dos partes", señaló.

Ruiz dijo que estuvo casada 36 años con un alemán en Europa, pero regresó a Cuba después que falleció su esposo, hace 4 años. Actualmente, asegura, cobra cada tres meses una pensión por viuda de 688 euros que le envía el Estado alemán.

"Yo tengo una casa muy linda (...) y ellos quieren la casa para algún jefe de ellos, y yo la quiero pa' mí, y me van a sacar de aquí muerta. Muerta me van a sacar", señaló la mujer con voz indignada.

Ruiz explicó que en Alemania contrajo un cáncer de mama.

"Y yo tuve que pasarme muchos años en Alemania pasando frío y trabajando operada de un cáncer mamario. Yo viré para este país porque yo pensé que me iba a morir, y quería morirme al lado de mi familia, de mis nietas, de mi mamá, de mis hermanos y, sin embargo, nada. Vienes aquí y ellos hacen lo que les da la gana, quieren quitarte tu casa, pa' darte lo que a ellos les conviene, pa’ luego dársela a un jefezon".

"Y esta casa la construí yo con el esfuerzo mío y de trabajo allá (Alemania), y el esfuerzo de mi esposo. No fue con el dinero del Estado cubano, y ahora ellos quieren esa casa", subrayó.

Ruiz ya cumplió 1 año y 6 meses de una condena de cinco años tras ser acusada de "incitar a la prostitución".

"En el 2015 yo fui sancionada, porque yo tenía por cuenta propia dos habitaciones rentadas y entonces, dicen ellos, que las mujeres que visitaban la casa mantenían relaciones sexuales por dinero, y a mí me acusaron de proxenetismo y fui sola presa… Las prostitutas nunca aparecieron".

"Me condenaron a 5 años de prisión, me metieron multas de 2 mil pesos, de mil 500, me decomisaron un teléfono, y ahora, al cabo de los años, en el 2018, dicen que la casa también pasa a manos del Estado cubano, pa’ dársela a no sé quién, y que yo tenía que ir a otra casa por allá por la salida de Morón, una casa de cinc", señaló.

La mujer dijo que nunca ha pertenecido a organización anticastrista alguna, y que hasta ahora jamás había criticado al Gobierno cubano. "Antes no, ahora sí".

Ruiz pide a las autoridades de Morón que investiguen su caso, antes de tomar la decisión de desalojarla a la fuerza.

"Y aquí lo que quiero es que hagan una investigación a fondo, para que vean quien soy yo, porque yo soy una mujer que no diré que soy perfecta, pero he cumplido con la ley", concluyó.