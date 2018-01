Profesor cubanoamericano rompe dos récords de cálculo mental

El cubano-estadounidense Yusnier Viera, profesor de Matemáticas del Miami Dade College (MDC), rompió hoy dos récords mundiales de cálculo mental de fechas de calendario durante un acto celebrado en un campus de este centro de estudios del sur de Florida (EE.UU.).

Viera, conocido como el “Calendario Humano”, calculó correctamente en un minuto 132 fechas de calendario entre los años 1600 y 2100, batiendo así el anterior registró logrado en 2016 por el indio Jay Baldiya, de 12 años, quien calculó con acierto 125 fechas en un minuto.

El profesor ya había roto en 2015 el récord vigente en ese entonces cuando dijo correctamente el día de una fecha determinada,entre los citados años, 111 veces en un minuto, registro que al año siguiente superó Baldiya.

En un segundo intento hecho hoy, Viera repitió la hazaña alcalcular de manera correcta el día de 140 fechas de calendario entre los años 1600 y 2100, en un minuto, y hacerse hasta el momento con este récord mundial en la especialidad de cálculo de fechas de calendario.

“Lo mejor fue disfrutar el récord junto a mi hija de 6 meses de edad”, dijo a Efe este matemático, que afirma que no adivina las fechas, sino que las calcula por medio de algoritmos matemáticos,además de practicar mucho.

“Practico mucho y el cálculo mental es mi pasión”, agregó elcubano-estadounidense de 35 años. La mecánica de esta prueba consistió en una computadora que generó de forma aleatoria fechas y Viera calculó a qué día de la semana correspondía.

El matemático rompió hoy otro récord, el cual ya le pertenecía, y que consistió en decir en el menor tiempo posible y de manera correcta a qué día corresponden cada una de las 365 fechas de este año, que fueron expuestas de manera aleatoria.

El profesor ostentaba el récord de 2 minutos, 41 segundos y 37 centésimas de segundo, y hoy pasó por encima de esa marca al decirlas fechas en 2 minutos, 30 segundos y 42 centésimas.

Ambas marcas deberán ser aun certificados por los Récord Guinness, un proceso que tardará un par de meses aunque ya en las anteriores oportunidades la organización no puso en tela de juicio sus logros.

Contando las tres veces que lo hizo hoy, este matemático ha inscrito su nombre en el famoso registro Guinness hasta en 21 ocasiones, todas en la categoría de cálculos de calendario, desde que en el año 2005 batió por primera vez el récord mundial de fechas de calendario entre los años 1600 y 2100.

Aquel año, en la Universidad de La Habana, tenía que superar la marca de 35 fechas en un minuto y el matemático calculó 42, un logro que luego ha ido mejorando hasta alcanzar hoy las 140 fechas en un minuto.

Entre los récords que ostenta, Viera logró en el año 2010 decir 20 fechas de este siglo, es decir entre los años 2000 y 2999, en 8,05 segundos, marca que nadie ha superado desde entonces.

Viera se graduó con honores en la Facultad de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Universidad de La Habana. En 2007 desertó en un campeonato de matemáticas en la ciudad de Puebla (México) y cruzó la frontera con Texas.

El profesor de Matemática de la MDC tiene además su propia empresa de habilidades mentales (Spicy Math/Matemáticas Picantes) yuna academia de matemáticas.

En 2016, Viera participó en el programa de la cadena Fox”Superhumans” y, posteriormente, apareció como invitado en el popular programa “The Ellen DeGeneres Show” para una demostración de sus capacidades mentales con las matemáticas. Ha publicado dos libros: “Basic Course of Mental Arithmetic” y”Master the Multiplication Tables”.