Ordenan al primer Obispo cubano nombrado por el Papa León XIV

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En una solemne celebración eucarística en la Catedral de Santiago de Cuba, Monseñor Osmany Massó Cuesta recibió la Ordenación Episcopal este sábado, 14 de marzo, como nuevo obispo de la diócesis Bayamo-Manzanillo, jurisdicción a la que había sido nombrado por el Papa León XIV el pasado 3 de enero, tras aceptar la renuncia del anterior prelado, Álvaro Julio Beyra Luarca, de 80 años.

El consagrante principal fue el arzobispo Dionisio García Ibáñez, acompañado por todos los obispos cubanos y el Nuncio Apostólico Mons. Antoine Camilleri.

Como parte del ritual de la celebración, el obispo electo se postró ante el altar mientras se cantaron las Letanías de los Santos. Seguidamente, Mons. García Ibáñez impuso sus manos sobre la cabeza del elegido, como los demás obispos presentes. Después, el nuevo obispo consagrado fue ungido con el Santo Crisma, recibió el libro de los Evangelios y las insignias de su oficio episcopal: el anillo, la mitra y el báculo pastoral.

El lema episcopal elegido fue: "He venido a servir y a dar la vida".

Mons. Arturo González Amador, Obispo de Santa Clara y actual presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, fue el encargado de desarrollar la homilía.

"Mons. Osmany, los obispos de Cuba te acogemos fraternalmente en este Colegio y te ayudaremos a hacer camino, ¡sabes que eres bienvenido! ¡Sabes que eres nuestro hermano! El pueblo de Dios, la Iglesia que peregrina en estas tierras, te recibe como don de Dios, y te recibe con esperanza. Los unos y los otros, todos rezamos por ti. Los que hoy te ven partir, seguirán rezando por ti; los que te recibirán en tu Diócesis también rezarán por ti, porque esta es una forma muy exquisita que tiene el pueblo creyente de amar y colaborar con sus obispos".

Obispo encomienda a Dios " a todos los cubanos, especialmente a los que más sufren"

Al finalizar la celebración, el prelado agradeció a su familia, al presbiterio y a las diferentes comunidades donde sirvió como sacerdote desde su ordenación hace 20 años. También "a todos los sacerdotes, diáconos, vidas consagradas, laicos, así como por tantos amigos, compañeros y vecinos, que el Señor ha puesto a mi lado y ocupan un lugar importante en mi corazón", dijo.

"Encomendamos a nuestro Dios y Señor de la Historia a nuestra amada nación, a todos los cubanos, especialmente a los que más sufren, por todos los que anhelamos y confiamos en un futuro mejor para vivir, alimentarse, trabajar , disfrutar en paz y con dignidad", subrayó Mons. Osmany en sus palabras de agradecimiento.

Osmany Massó Cuesta nació el 18 de diciembre de 1976 en Santiago de Cuba. Realizó sus estudios de Filosofía en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana y los de Teología en el Instituto Teológico Salesiano Cristo Resucitado, de Tlaquepaque, en Guadalajara, México.

Fue ordenado sacerdote de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, el 25 de julio de 2005 y, en 2015, se incardinó en la Arquidiócesis Metropolitana de Santiago de Cuba.

Ha ocupado los cargos de Vicario parroquial en Camagüey (2005-2007); párroco de San Juan Bosco en La Víbora (2007-2009); responsable de la pastoral juvenil (2007-2009); párroco de Cristo del Buen Viaje en La Habana (2009-2012) y de la parroquia De la Caridad, santuario diocesano de Camagüey; Párroco de Cristo Rey en Santiago de Cuba (2015-2021), director espiritual del Seminario Mayor San Basilio Magno (2016-2017). Desde 2021 es párroco de San Antonio María Claret en Santiago de Cuba y, desde 2022, vicario general de la arquidiócesis metropolitana de Santiago de Cuba.

La toma de posesión en su nueva diócesis será el próximo sábado, 21 de marzo.