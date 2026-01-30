Opositor cubano Ángel Moya denuncia amenazas de proceso penal tras interrogatorio en La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

El opositor cubano Ángel Moya Acosta denunció amenazas de procesamiento legal por omisión e instigación a delinquir tras un interrogatorio en la unidad policial de Aguilera, en La Habana.



Según declaró a Radio Martí, las autoridades lo acusaron de recibir orientaciones para realizar actividades ilícitas.

El oficial de la Seguridad del Estado que lo interrogó se identificó como el teniente coronel Daniel, segundo jefe de Enfrentamiento en La Habana, explicó Moya.

"Lo primero que hace es preguntarme que cuáles eran mis objetivos e intenciones. Yo le respondí que mi objetivo y mi intención era contribuir a la liberación d elos presos políticos y establecer en Cuba un régimen de derechos y libertades para todos los cubanos", dijo el exprisionero político de la Primavera Negra de Cuba, en 2003.

Moya fue amenazado con enfrentar un proceso penal por "recibir orientaciones" para cometer actividades ilícitas, sin aclarar cuáles ni de parte de quién, además de "por omisión e instigación a delinquir".

En un post sobre el interrogatorio en Facebook, Moya dijo que el oficial abordó un tema sobre el que "sutilmente quería que me convirtiera en su informador en las redes sociales".

Tanto el opositor como su esposa, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler, ha sido detenido en múltiples ocasiones y recibido amenazas similares. La Seguridad del Estado ha llegado incluso a sugerirles que salgan al exilio, a lo que ambos se niegan.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)