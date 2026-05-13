Opositor Ángel Cuza Alfonso enfrenta nuevo encarcelamiento en el Combinado del Este

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El activista cubano Ángel Cuza Alfonso fue trasladado este lunes a la prisión de máximo rigor Combinado del Este. El opositor permanecía bajo custodia desde su arresto, el pasado 30 de abril, en la capital.

Inicialmente, Cuza Alfonso fue recluido en el centro de clasificación de la Policía Nacional, conocido como el VIVAC. Luego fue enviado a la cárcel de Valle Grande, antes de su traslado definitivo al Combinado del Este.

Ana Castillo, madre de la hija del activista, confirmó la noticia tras presentarse en la prisión de Valle Grande este martes. En declaraciones a Martí Noticias, Castillo explicó la cronología de los hechos.

“Desde que Ángel fue detenido, el 30 de abril, me dirigí a Instrucción Penal. Me planificaron una visita para el jueves de la semana pasada. El miércoles por la noche me llamó el instructor y me dijo que podía ir antes de las doce del día”.

Castillo añadió que esa misma noche recibió una llamada del detenido: “A las doce de la noche del mismo miércoles me llama Ángel y me dice que estaba en el VIVAC, que el lunes podía ir a verlo”.

Sin embargo, los traslados continuaron de forma repentina. “El domingo Ángel me llama y me dice que ya no estaba en el VIVAC, que estaba en Valle Grande”, relató Castillo.

Al intentar visitarlo en dicho centro, le informaron del nuevo cambio: “Cuando iba a Valle Grande me dijeron que a Ángel lo trasladaron para el Combinado. Saliendo de ahí el martes, Ángel me llama y me dice que sí, que estaba en el Combinado”.



El arresto de Cuza Alfonso ocurrió el 30 de abril en el municipio capitalino de Playa. Según el testimonio de su exesposa, la detención fue ejecutada de forma violenta por individuos vestidos de civil frente a su vivienda.

“Alrededor de las dos de la tarde, Ángel estaba hablando con la niña ahí afuera de la casa. De un momento a otro apareció un carro particular gris. Lo montaron en el vehículo”, describió Ana Castillo.

La testigo detalló el uso de la fuerza durante el operativo: “Mi hija gritando auxilio, no se lleven a mi papá. A ellos no les importó nada, le dieron golpes, lo cogieron por el cuello, le rompieron los espejuelos y se lo llevaron”.

Este arresto se produjo en un contexto de incremento de la vigilancia y operativos de control por parte de la Seguridad del Estado en vísperas de las celebraciones del 1 de mayo.



Ángel Cuza Alfonso ha enfrentado varios procesos penales anteriormente. En enero de este año fue excarcelado tras pasar seis meses en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

En esa ocasión, se le imputaron cargos por posesión de armas y explosivos. No obstante, dichas acusaciones fueron suspendidas mediante el pago de una multa, lo que permitió su liberación.

Previamente, en 2021, el activista cumplió ocho meses de privación de libertad. Fue uno de los ocho cubanos detenidos por participar en la "Protesta de la calle Obispo", ocurrida en La Habana Vieja.