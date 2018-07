Nuevos programas en Radio Martí a partir del 21 de julio

Estimado compatriota y oyente, queremos decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso los nuevos fines de semana en nuestra emisora serán frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos.

A partir del sábado 21 de julio te ofreceremos una nueva programación, que estamos seguros que va a cambiar tu rutina. Avísales a tus familiares y amigos. Te lo van a agradecer.

Comenzamos con la revista de Radio Martí, que estará en el aire desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Le sigue En Familia con Alfredito Rodríguez, uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y canta a ti.

La medicina al día, se trasmitirá de 11 a 12 del mediodía, con el team médico de Miami, para informarte sobre lo nuevo en el mundo de la medicina. Te explicarán también sobre la medicina en Cuba, te darán consejos y soluciones, pues tu salud es lo más importante.

De 12 a 1 de la tarde, podrás escuchar, en vivo y en directo, el noticiero Radio Martí, con un importante recorrido y análisis de la actualidad, las cosas que suceden y que no informan los medios oficialistas del régimen de la isla.

Rosa María Payá, a la 1 de la tarde, conduce el programa Tú decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes el derecho a decidir. Y a la 1 y 30, el historiador Gustavo León presenta Cita con la historia, porque a ti te han contado una historia de la Cuba republicana que no es cierta. El Dr. León te contará la verdadera historia.

Los sábados y domingos, a las 2 de la tarde, te presentamos Interferencia. Si ya lo conoces, préstale mayor atención para que no dejes de estar al día con la música.

A las 3 te invitamos a conocer Las mujeres de Cuba, con Cary Roque, quien te abre las puertas para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad.

Si te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja, y por qué no hay un programa donde se puedan expresar libremente, pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Joe Cardona presenta Arcoiris, porque tú también tienes derechos. Un espacio dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz aquellos a quienes no les dejan hablar.

Entre 5 y 6 de la tarde, abordaremos la realidad de Venezuela. Y después, deportes y más. A las 8 de la noche, llega Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marcas, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú. La diferencia es que pudieron desarrollarse en libertad.

Y a las 10 de la noche, podrás sintonizar Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar, con sus historias y anécdotas que te harán un ciudadano más informado, más culto y más libre.

Y esto no es todo. En los próximos días, te contaremos sobre otros nuevos programas de Radio Martí, tu emisora de la libertad.