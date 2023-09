"No hay nada. Ya este país llegó a su límite" (VIDEO)

Continuos y extensos apagones se reportan desde Cuba, donde los residentes hablan de la desesperación ante esta situación y otras tantas carencias, según lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Martí Noticias.



Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera así lo explicó: “Bueno emocionalmente se siente malísimamente mal, ahora mismo yo estoy en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, en Enramada y todo el que oigo que uno conoce, que se topa en la calle, es hablando del tema de la corriente, hablando del tema del azúcar, que no hay una gota de azúcar, no hay comida, no hay aseo, no hay nada. Ya este país llegó a su límite y la gente está súper que alteradísima, súper que incómoda por el tema de la corriente, la van quitando 10 horas, 9 horas, 11 horas, lo que les dé la gana a ellos”.



Pero además, los apagones frenan cualquier desarrollo del emprendimiento en la isla, según el analista Ángel Marcel Rodríguez Pita.

“Sobre todo aquellos negocios dedicados a la producción, digo dedicados a la producción porque éstos realmente son los más afectados, una interrupción en el servicio eléctrico evidentemente paraliza toda una industria, como puede ser la fabricación de derivados de lácteos y luego enrarece también los procesos sanitarios de conservación y demás. La producción de alimentos es la más afectada", opinó el experto.



Para este 19 de septiembre, la Unión Eléctrica pronostica una afectación en horario pico de 767 mega watt, indicando que se encuentran fuera de servicio por averías unidades en diferentes centrales termoeléctricas, entre ellas, la Guiteras, la Felton, Santa Cruz y Renté.



Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, activista de la Red Femenina de Cuba, opinó que la mujer cubana es la que más sufre con los cortes del servicio eléctrico.



“Sobre todo en la alimentación y a las madres que tienen a su amparo niños, hay una cosa primordial, no puedes cocinar, ¿qué alimento le vas a dar?”, cuestionó.



La feminista señaló: “La mujer se siente muy mal, se siente frustrada, ya está en todo lo que sentimos, que no sentimos nada, estamos vacías, es un dolor y una tristeza tan grandes! Antes tú sentías la risa de una mujer por donde quiera, ahora tú no la sientes”.