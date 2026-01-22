Muere Alfredito Rodríguez, uno de los artistas más queridos de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El cantante y presentador de televisión cubano Alfredito Rodríguez, una de las figuras artísticas más populares de las últimas décadas en la isla, falleció este jueves en Miami a los 74 años, según confirmó su familia en redes sociales.

“Vuela alto papá. Fuiste fiel a tu música, a tu público, a tus principios, a tus ideales, a tus raíces y más importante aún, a nuestra familia. Gracias por inspirarme y motivarme a ser cada día mejor persona y a luchar por mis sueños sin importar que tan alto a veces puedan ser los obstáculos. Siempre estarás conmigo en cada paso que dé en mi vida, en cada nota que toque y en cada escenario del mundo. Los tiempos de la vida no son perfectos y no los podemos escoger… Casualmente mañana sale mi nuevo disco y hoy empieza la gira. Estaré en el escenario celebrando tu vida y todo lo que vivimos juntos. Seguiré Palante y Palante como tú hubieras querido y nos volveremos a encontrar”, escribió en Facebook su hijo, el laureado pianista Alfredo Rodríguez Jr.

Nacido en La Habana el 29 de noviembre de 1951, saltó a la fama en 1968, como uno de los conductores del programa de variedades “Buenas Tardes” en la televisión cubana.

Con temas como "Empapado de sudor", "Buena persona" y "Ay, que me encapricho", logró colocarse entre los más escuchados en Cuba, con un repertorio variado que incluyó géneros de la música popular cubana e internacional, y se convirtió en un ícono de la canción romántica.

El intérprete de "Sagitario" ganó en ocho ocasiones el Premio Girasol, que otorgaba por voto popular la revista Opina a los artistas más sobresalientes de cada año en Cuba en la década de los 80.

Llenaba los teatros en todos los rincones de la isla donde se presentaba con su elegante estilo de vestir y sus buenas maneras.

“Acabo de recibir la noticia y estoy devastada, pues ni sabía que estaba enfermo. Hacía un tiempo que no hablaba con él, pero lo hacía perfectamente bien, así que me he quedado muy impactada con la noticia”, dijo a Martí Noticias la cantante Mirtha Medina, quien compartió escenarios con Alfredito por muchos años.

“Alfredo fue un gran amigo, un compañero increíble, trabajamos juntos muchos años...una persona decentísima, un gran profesional...no sé qué pueda decirte de él que no se sepa”, recordó la cantante que inmortalizó con Rodríguez la balada "Siempre es igual".

También destacó por su faceta como conductor de programas, como Su noche con Alfredo y En familia con Alfredo, que paralizaban el país y rompieron récords de teleaudiencia históricos de la televisión cubana en la primera década del siglo XXI.

Residía en Estados Unidos desde 2012 y se mantenía activo en la música en Miami, donde ofrecía conciertos y presentaciones en diferentes locales de la Capital del Sol. Además, entre 2018 y 2020 mantuvo un espacio en Radio y Televisión Martí con “El show de Alfredito Rodríguez”, dirigido a su público de la isla.

En una entrevista con Cubanet habló sobre los motivos para salir definitivamente de la isla donde conmovió a multitudes: "Si mis hijos estuvieran en Cuba, estuvieran en Burundi, estuvieran en Tahití, ahí estaría yo, definitivamente. No sé vivir sin mi familia".

“Aunque la gente la primera palabra que dice es ‘libertad’, yo no puedo tener libertad si no estoy atado, por decirlo de alguna forma, a la gente que quiero, porque si no estoy junto a la gente que quiero tampoco puedo decir que soy libre”, dijo en esa entrevista.

“Más que compañeros de trabajo, éramos amigos, éramos muy hermanos, hubo una época en que fuimos en Cuba incluso hasta inseparables. Yo iba muchísimo a sus conciertos, compartíamos juntos en shows de televisión, hacíamos espectáculos en teatro también en distintas provincias, en La Habana y Alfredo Rodríguez es un ejemplo de artista ciento por ciento. Alfredo era buen padre, fue buen hijo, fue buen amigo y a punto de que Alfredo es o fue, desgraciadamente, el padrino de bautizo de mi segundo hijo y también fue mi testigo en una de mis bodas, así que te podrás imaginar el nivel de amistad que tenemos”, dijo a Martí Noticias el conductor de televisión Carlos Otero al reaccionar a la noticia de su fallecimiento.

"Estoy dolido, yo me acabo de enterar. Hace 10 minuticos solamente me llamó la madre de mis hijos y me dio la noticia y todavía no salgo de mi asombro. Fui amigo de toda su familia, su papá, de su mamá Celina, de su esposa Mayra, vi nacer a sus hijos Alfredito y Daniel. Dolor hay, dolor hay entre sus amigos, entre sus compañeros de trabajo, entre sus colegas, entre su público, sobre todo, porque durante muchos, pero muchos años, fue considerado el cantante masculino más popular de Cuba”, agregó Otero.

La reconocida cantante cubana Malena Burke, al igual que muchos de sus colegas en el mundo del entretenimiento, reconocen sus cualidades y su ética profesional.

"Era un caballero, gran artista, educado, correcto... En fin es una gran pérdida para la cultura cubana", dijo Burke.

La familia del cantante ha mantenido en privado las causas de su muerte, así como los detalles de sus exequias fúnebres.