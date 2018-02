María Elvira Salazar pregunta en Facebook si debe postularse al Congreso de EEUU

La presentadora de origen cubano María Elvira Salazar preguntó a los votantes en Facebook si debe materializar o no su intención de aspirar a un escaño en el Congreso de EEUU.

Se trata del puesto legislativo que dejará vacante la republicana Ileana Ros-Lehtinen, también de origen cubano, al que ya ha dicho que aspirará Angie Chirino, hija del cantante cubano Willy Chirino.

Salazar quiso preguntar primero a los votantes, vía Facebook, si tiene realmente posibilidades en el ámbito político.

En un post publicado en la red social, la presentadora televisiva lanzó dos preguntas, una para conocer los problemas de los residentes en el Distrito 27 de la Florida, y otra sobre si debería postularse.

"Es muy importante escuchar su respuesta antes de hacer mi decisión", aseguró Salazar.

“Los hispanos necesitan una silla para hablar de los problemas de emigración”, escribió Salazar, quien ha dejado claro en todo momento que se presentaría por el Partido Republicano.

"Orgullosa estaría de poder representar en el congreso a la gente que me sigue y me quiere, y que me importa", dijo Salazar en un post anterior, publicado la semana pasada en Facebook.

La presentadora ha dicho que anunciará su decisión final el próximo 1 de marzo.

(Con información de Redes Sociales)