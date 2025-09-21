Marco Rubio: Kirk "importará ahora más que nunca"

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado Marco Rubio rindió homenaje este domingo al activista conservador Charlie Kirk en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona.

"Charlie Kirk importará ahora más que nunca", dijo Rubio durante la ceremonia.

“El presidente de Estados Unidos está aquí. Todo su gabinete está aquí. La televisión y los medios de comunicación de todo el mundo están cubriendo esto", agregó.

Rubio recordó que había conocido de Kirk hace más de una década cuando alguien de su campaña le comentó de él como un joven "muy impresionante".

"Iba a fundar un grupo para visitar universidades y convencer a los jóvenes estadounidenses de que nuestro país es el mejor de la historia y de que el marxismo era malo. Recuerdo que en aquel entonces pensé: 'Les confieso que era un poco escéptico. Dije: ¿Van a hacer eso en las universidades? ¿Por qué no empiezan por algo más fácil, como, por ejemplo, la Cuba comunista?", rememoró.

"Mi escepticismo se demostró erróneo", afirmó.

Rubio destacó el impacto de Kirk en los jóvenes y su compromiso con los que estaban en desacuerdo para el debate.

“Charlie tuvo un impacto muy especial y directo en los jóvenes de este país. Su movimiento se centró en la política, pero fue más profundo que la política”.

El activista conservador, fundador de Turning Point USA, fue asesinado el 10 de septiembre pasado. El joven recibió un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en un hecho que conmovió al país.

A Kirk le sobreviven su esposa, Erika Kirk, ex Miss Arizona USA, y sus dos hijos pequeños, nacidos en 2022 y 2024.