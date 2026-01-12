"Los judíos en Cuba 1492-1902", recorrido histórico necesario de la mano de Jesús Jambrina

Getting your Trinity Audio player ready...

El libro Los judíos en Cuba 1492-1902, escrito por Jesús Jambrina, representa una obra pionera en la historiografía cubana al abordar la presencia judía en la isla desde la llegada de Cristóbal Colón hasta el final de la guerra de independencia. A través de una investigación exhaustiva, Jambrina ofrece una visión profunda y matizada sobre cómo la comunidad judía se integró, sobrevivió y contribuyó al desarrollo social, económico y cultural de Cuba durante más de cuatro siglos.

Jambrina sitúa el inicio de la presencia judía en Cuba en el contexto de la diáspora sefardí causada por la expulsión de los judíos de España en 1492. Muchos de estos judíos buscaron refugio en territorios bajo dominio español, incluyendo el Nuevo Mundo. El autor explora cómo algunos conversos (judíos convertidos forzosamente al cristianismo) participaron en las expediciones de conquista y colonización, motivados por el deseo de escapar de la Inquisición y encontrar nuevas oportunidades.

Durante el periodo colonial, la vida judía en Cuba estuvo marcada por una cierta clandestinidad. La Inquisición perseguía a los que practicaban el judaísmo en secreto, lo que obligó a muchos a ocultar sus creencias. Jambrina analiza documentos históricos, registros eclesiásticos y testimonios que evidencian la presencia de criptojudíos en la isla, así como sus estrategias para preservar sus tradiciones y cultura a pesar de las circunstancias adversas.

A lo largo de los siglos, los judíos contribuyeron al desarrollo de la sociedad cubana en diversos ámbitos. El libro destaca la participación de individuos de origen judío en el comercio, la agricultura y las artes. Además, Jambrina pone de relieve casos de integración y mestizaje, así como la influencia de la herencia judía en la formación de la identidad cubana, citando al sabio cubano Don Fernando Ortiz.

Durante el siglo XIX, Cuba experimentó cambios profundos con el auge de los movimientos independentistas y transformaciones económicas. En esta coyuntura, Jambrina identifica la presencia de judíos entre los participantes en las luchas por la libertad y en la vida intelectual y política de la isla. El libro analiza cómo la apertura gradual y las nuevas ideas permitieron una mayor visibilidad de la comunidad judía y su aporte al proceso emancipador.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es el rigor metodológico empleado por Jambrina. El autor se apoya en fuentes primarias, como archivos históricos, documentos notariales y correspondencia privada, así como en estudios previos sobre la historia de los judíos en América Latina. El enfoque interdisciplinario y la capacidad de conectar lo local con lo global enriquecen el análisis y otorgan una dimensión internacional a la historia judía cubana.

Los judíos en Cuba 1492-1902 de Jesús Jambrina es una obra fundamental para comprender la diversidad y complejidad de la identidad cubana. A través de una investigación detallada y una narrativa envolvente, el autor rescata del olvido a una comunidad que, pese a las adversidades, dejó una huella significativa en la historia de Cuba. El libro invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad histórica y la contribución de las minorías al tejido social y cultural de los países iberoamericanos.