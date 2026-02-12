Los 14 cubanos que podrían jugar como titulares en la nueva temporada de Grandes Ligas

Getting your Trinity Audio player ready...

Abiertos ya los campamentos de entrenamientos primaverales, los equipos de Grandes Ligas comienzan a conformar sus alineaciones regulares para la próxima temporada, y según las predicciones de los analistas, 14 jugadores cubanos tendrán funciones titulares en al menos 10 de las 30 franquicias de la MLB.



Los Medias Rojas de Boston, los Angelinos de Los Ángeles y los Medias Blancas de Chicago tendrán al menos dos peloteros nacidos en la Mayor de Las Antillas en papeles preponderantes, de acuerdo con las proyecciones.



El lanzador derecho Johan Oviedo es ubicado como quinto abridor en la rotación de Boston, donde el lanzallamas zurdo Aroldis Chapman será el cerrador indiscutido.

A punto de cumplir 38 años el próximo 28 de febrero, Chapman, es señalado como el mejor relevista de todo el béisbol, de cara a la campaña del 2026.



Los Medias Blancas cuentan con Miguel Vargas para defender la antesala, mientras que Edgar Quero compartirá funciones como receptor y bateador designado.

Yoán Moncada será el tercera base de los Angelinos, y Jorge Soler ocupará el turno de bateador designado.



En esa misma función está proyectado para jugar todos los días Yandy Díaz con los Rays de Tampa Bay, mientras que los Astros de Houston usarán en ese papel al poderoso Yordán Alvarez.



El joven Luis Danys Morales, que tan buena impresión dejó en su debut en el 2025, sería el tercer abridor de los Atléticos, mientras que el versátil Andy Ibáñez, aunque no será un jugador de todos los días, se proyecta como el utility del equipo.



El carismático Randy Arozarena regresa en el jardín izquierdo de los Marineros de Seattle y su vecino de Arroyos de Mantua, en Pinar del Río, Andy Pagés, patrullará la pradera central de los campeones Dodgers de Los Angeles.



Luis Robert Jr y Adolis García estrenan nuevos uniformes.



Robert será el centerfield de los Mets de Nueva York, tras su traspaso de los Medias Blancas, mientras que García defenderá el bosque derecho de los Filis de Filadelfia, luego de firmar contrato por un año y diez millones de dólares.



El derecho Raisel Iglesias regresa como cerrador de los Bravos de Atlanta, equipo que contará con el también diestro Daysbel Hernández como uno de sus más confiables apagafuegos.



Clave en el bullpen de los Padres de San Diego será el zurdo Adrián Morejón, mientras que los Orioles de Baltimore esperan mucho del relevista derecho Yennier Cano.



Los Diamondbacks de Arizona dieron noticias alentadoras sobre Lourdes Gurriel Jr, quien se recupera de una operación de rodilla.



Gurriel comenzará la temporada en la lista de lesionados y aunque el equipo no dio una fecha exacta para su regreso, aseguró que el proceso de sanación avanza más rápido de lo esperado.



Hay otros cubanos que, si bien es posible que no aparezcan en el roster titular de 26 peloteros para el Día Inaugural, sí figuran en la plantilla de 40 jugadores de Grandes Ligas.



Uno de ellos es el veloz jardinero Dairon Blanco, de los Reales de Kansas City, mientras que César Prieto, capaz de desempeñarse en segunda y tercera bases, es parte de los Cardenales de San Luis.



Los campos de entrenamientos primaverales abrieron oficialmente este jueves, 12 de febrero, con el reporte de pitchers y receptores, mientras que el lunes 16 se incorporará el resto de los jugadores.



La temporada de Grandes Ligas comenzará el miércoles, 25 de marzo, con un solo partido programado, con los Yankees de Nueva York como visitantes, ante los Gigantes de San Francisco.