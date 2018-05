Lanzan botellas a animales del Zoo de La Habana

La "inconsciencia" de varios visitantes del Zoológico de La Habana y su costumbre de gritar, arrojar basura y alimentos, ha provocado daños y hasta la muerte a varios animales de la instalación, que no puede responder por la ausencia de una Ley de Protección Animal en Cuba, denunció hoy la prensa oficial.



"Por la inconsciencia de la gente, aquí la mayoría de los cocodrilos tienen problemas en la vista", dijo el especialista del Grupo de Educación Ambiental del Jardín Zoológico de La Habana, Ernesto Guevara Ibáñez, al diario estatal Granma, que publicó hoy una extensa nota sobre el tema.



La manera en que estos reptiles permanecen inmóviles para tomar energía del sol y que solo se muevan en contadas ocasiones, "irrita a algunos visitantes que, cuando no les basta una piedra o una lata vacía, incluso llegan a lanzarles botellas para lograr en ellos una reacción", lamenta el experto.



Los primates del zoo también son maltratados "les gritan, para que hagan monerías, sin darse cuenta de que eso altera al animal. Por eso el mono se muerde, llora, patalea, salta por toda la jaula. No es una gracia lo que hace, es una manifestación del estrés que le provocan los gritos", insiste.



Algunas de estas conductas erróneas han llegado al punto de causar la muerte a varios de los ejemplares, como es el caso del único tapir americano que existía en Cuba, que murió en 2016 a causa de una oclusión intestinal provocada por un "paquete de pellys" (un aperitivo extrusionado de maíz) que "le dieron a comer con nailon (bolsa) y todo".



"Dos años después podría ocurrir lo mismo con otros animales", sentencia Granma, que narra cómo los curiosos tratan de llamar la atención del hipopótamo de la laguna con caramelos y otros alimentos, y como en su hábitat, "los pellys flotan en el agua junto a latas de refresco y cerveza, entre otras suciedades".



La nota generó numerosas denuncias de parte de los lectores sobre el tema del maltrato animal.

Así "Ajedrez" comentó: "quisiera denunciar que en la sede del Grupo Empresarial Labiofam, ubicada en Avenida Boyeros Km 16 1/2, hay un cocodrilo viviendo en condiciones deplorables hace muchos años, entiendo que fue un regalo que le hicieran al antiguo director del Grupo y que eran dos, es decir, una pareja pero hace ya muchos años la hembra murió y el macho esta notablemente triste en su jaula improvisada, por favor pido que las autoridades responsables tomen las medidas pertinentes para ubicar al animal en las condiciones que el mismo necesita, sin mas...

También Glenda Royo denunció un caso similar en el Acuario de Miramar: "hace alrededor de un año, visité con mi hijita que tenia 3 el Acuario, que a ella le gusta mucho, y las caguamas y otras especies de tortugas marinas estaban en una piscina interior, ya que su habitat se encuentra en reparación, y vimos como unos adolescentes agarraban a una pobre caguama por una aleta para levantarla, yo, por supuesto, monté en cólera y los regañé, incluso llegué a decirles que si fueran ellos les gustaría, solo se burlaron, pero del Acuario, no saltó nadie, creo que deberían ponerse multas a las personas que hagan esto, pongan cámaras, algo, porque en los zoológicos de otros países no pasa eso, ya bastante tiene los pobres animalitos estando en jaulas a veces hacinados y con muy mala higiene, como es el caso de los del Zoológico de 26"

[agencia EFE y comentarios de lectores de Granma]